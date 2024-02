Crítica de "Bob Marley: One Love"

Un excelente Kingsley Ben-Adir y una siempre acertada Lashana Lynch encabezan el reparto de este biopioc dirigido por Reinaldo Marcus Green con las míticas canciones del artista.

Por Pablo Vázquez

Para Fotogramas

Focalizada en la gira del disco ‘Exodus’ (y de ahí ese sentimental homenaje a la peli de Preminger, y a la banda sonora de Ernest Gold), con una Jamaica dividida por la polarización y la violencia, ‘Bob Marley: One Love’ intenta ser muchas, quizá demasiadas cosas a la vez, pero se trata de subterfugios legítimos que utiliza para escapar de los corsés del biopic clásico. Lo consigue, sobre todo y en parte, gracias a los excelentes trabajos de Kingsley Ben-Adir y de la siempre rotunda Lashana Lynch, pero lo que va dejando por el camino durante su metraje no carece de interés.

En un principio, acaricia los contornos de la ‘gansgta movie’ de los ochenta y noventa, acercándose al cine de los hermanos Hughes. Su reivindicación revolucionaria no es la de Spike Lee o John Singleton; más bien la de un western clásico y crepuscular de Sidney Poitier, como ‘Buck y el farsante’, centrada en la reivindicación de los esclavos olvidados tras la Guerra de Secesión, como aquí la consecuente obsesión de Marley de actuar en África. La película de Reinaldo Marcus Green cuenta también microhistorias de amor, revolución y amistad en tiempos de guerra y cuenta con su mejor baza en el contraste de lo embriagador de la excelente música (están todos los temazos de rigor: ‘No Woman No Cry’, ‘Concrete Jungle’, ‘One Love/ People Get Ready’, etcétera) y la sensación constante de amenaza física. Lástima que, pasado el ecuador, todo quede en algo parecido a una versión de ‘The Wonders’ (Tom Hanks, 1996) con cierto aroma a canuto de la blaxploitation más clásica, pero también, más blanda e inofensiva.

Es precisamente esta medular tibieza la que socava las virtudes que ‘Bob Marley: One Love’ anunciaba en su atribulado comienzo, la misma que la hace panfletaria en lo combativo, difusa en lo conceptual, pobre en lo psicológico, grisácea en lo cinematográfico. Sin por ello, dejar ni por un instante de ser un bonito espectáculo y una instructiva panorámica sobre un artista irrepetible.

Para protorastafaris tentados por el despertar sociopolítico… y fans, a secas, de la buena música.