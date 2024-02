Javier Milei viaja a Corrientes y podría reunirse con Valdés en medio de la tensión con gobernadores

El viaje exprés del Presidente tomó por sorpresa al mandatario provincial. Podrían coincidir en el evento al que fue invitado el jefe de Estado.

En medio del clima de máxima tensión con los gobernadores, en las últimas horas se confirmó un viaje relámpago del presidente Javier Milei a Corrientes. Si bien no se trata de una visita oficial, crecen las especulaciones sobre un posible encuentro con el gobernador radical Gustavo Valdés. Una foto juntos ayudaría a empezar a recomponer la tirante relación con los mandatarios.

Sin embargo, Milei viajará el próximo lunes por un motivo muy particular, que nada tiene que ver con su vínculo con los gobernadores. Sucede que lo invitaron al décimo aniversario de un club libertario. El viaje fue confirmado por el director del Club de la Libertad, Ricardo Leconte, en declaraciones a radio El Litoral. “Lo invitamos hace un mes más o menos a que participara a través de un video del aniversario del club y él dijo, ‘cumplen diez años, yo voy’”, aseveró.

El Presidente no forma parte del club, pero sí figuran entre sus colaboradores parte de su entorno. Entre ellos Alberto Benegas Lynch (hijo), Martín Krause (referente educativo de Milei) y Agustín Laje. Otras de las figuras liberales que aparecen como consejeros son el economista Roberto Cachanosky y el diputado Ricardo López Murphy.

El caso es que el viaje exprés de Milei a Corrientes tomó por sorpresa a Valdés, pero ambos podrían coincidir en el club libertario. Según confiaron desde el entorno del gobernador a TN, el mandatario también fue invitado al evento y se espera que asista.

“Creo que Gustavo va a ir, sobre todo si está el Presidente. Encuentro formal no hay, porque no es una visita oficial de Milei. Tampoco hubo una invitación del gobernador para recibirlo”, indicaron fuentes con acceso al Ejecutivo correntino a este medio. Y aclararon: “Esto no quita que de acá al lunes se hagan los esfuerzos necesarios para que Valdés reciba a Milei el lunes en su despacho”.