La Dirección de Género de La Banda inició la campaña “Si hay amor no hay violencia”

La misma está dirigida a concientizar a la población sobre los mitos del amor romántico que contribuyen a la violencia de género.

La Dirección de Género dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda presentó la campaña «Si hay amor, no hay violencia», dirigida a concientizar a la población sobre los mitos del amor romántico que contribuyen a la violencia de género.

La misma se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes consejos: “Si te grita, si te humilla, si te hace callar, si te obliga a mantener relaciones sexuales, no es amor, es violencia. Si te cela, si te controla la forma de vestirte, si te revisa las redes sociales, si no te deja hablar con tus amigos, no es amor, es violencia”.

Por su parte, la directora del área de Género, Belén Benac destacó: “Esta campaña que hemos decido llamar ´Si hay amor, no hay violencia´, es parte de un proyecto de prevención de la violencia en el noviazgo que llegado durante el 2023 y que vamos a replicar durante todo este año en los colegios secundarios de la ciudad de La Banda justamente con el objetivo de visibilizar las formas de violencia”.

“Específicamente esta campaña la lanzamos en el marco del 14 de febrero con el objetivo de romper con estos mitos del amor romántico que muchas veces llevan estas frases que el amor todo lo perdona, el amor todo lo soporta o naturalizar actitudes que hace que se formen relaciones desiguales”, concluyó Benac.

Para finalizar, se realizó la entrega de folletos informativos y se brindó asesoramiento sobre cómo reconocer y actuar ante situaciones de violencia. Además, se dio a conocer sobre los servicios disponibles en la Dirección de Género para abordar esta problemática de manera integral.