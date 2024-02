Javier Milei intentará activar el Congreso y buscará la aprobación de la Ley Ómnibus de manera separada

La mesa técnica del Presidente analiza disgregar la Ley Ómnibus y enviar al Congreso medidas puntualizadas, mientras que las otras normativas serían lanzadas por DNU.

Con el objetivo de redoblar su puja con la oposición, tras retirar la ley ómnibus, Javier Milei decidió reabrir el debate y en el arranque de las sesiones ordinarias enviará al Congreso "mini leyes", denominadas "leyes Fitito" por algunos funcionarios del Gabinete, que contengan distintos ejes del proyecto para exponer a quienes se resistan para "mantener sus privilegios".

Mientras evalúa los pasos a seguir en el acuerdo que teje con Mauricio Macri y el PRO, Milei delinea una nueva estrategia parlamentaria a partir del 1 de marzo. A contramano de lo que sostienen los analistas políticos, el Presidente cree que no sufrió una derrota al haber tenido que retirar la ley cuando era modificada en la votación artículo por artículo: por el contrario, asegura incluso que fue "un éxito rotundo" porque le permitió visibilizar los intereses de sectores de la oposición no kirchnerista.

"Por supuesto que si yo lo mandé (al proyecto) es porque creía en todas esas cosas (por las reformas). Pero a mí no me parece trivial que la ley haya funcionado como 'principio de revelación' y haya dejado de un lado a los que defendemos las ideas de la libertad y el progreso, y del otro lado a los que por mantener sus privilegios de casta hunden al país. Eso a mí no me parece menor", resaltó Milei este viernes en Radio Rivadavia.

"¿Vos sabés lo que debe ser que vos tomes lugar en una discusión y tener que quedar pegado con el kirchnerismo?", interpeló el jefe de Estado, que considera que la línea divisoria que trazó a partir del debate por la ley ómnibus "excede a la discusión del Congreso" sino "que ordena el plano electoral de acá al 2025".

Durante la gira por Medio Oriente, Milei advirtió que el fracaso en el tratamiento del proyecto le abría la oportunidad de empezar a preparar el terreno rumbo a las Legislativas del próximo año, con la lógica de "libertad versus casta", sin términos medios. "Podemos pedirle a la gente que así como sacó a la casta de la casa Rosada, ahora la saque del Congreso", deslizaban desde la comitiva.

Con esta premisa, Milei se envalentonó y le encomendó a su mesa chica que analice el texto de la ley ómnibus y del mega DNU, cuyo capítulo laboral está frenado por la Justicia, y prepare varios proyectos de ley. "Leyes cortitas, concretas, sin muchos artículos, para que la gente pueda entender lo que se está discutiendo y la oposición no se pueda ir por las ramas", explicó un estrecho colaborador del Presidente. En otro despacho oficial las denominaron "leyes Fitito", en alusión al icónico Fiat 600.

A pesar de que la expectativa es que la oposición no tenga margen para oponerse a las leyes, en la Casa Rosada admiten que "es muy difícil" que se logren aprobar. Pero no se desaniman: "Queremos llevarnos las leyes ó ganar la batalla narrativa. Por eso siempre dijimos que no íbamos a negociar lo esencial, que era 'a todo ó nada'", explica un estrecho colaborador presidencial.

Este viernes Milei dio algunos indicios de su plan. "Vamos a estar mandando leyes que sigan exacerbando el 'principio de revelación'. Así cada vez que votan en contra, queda bien clarito que tienen los dedos sucios", precisó, con ironía, al aludir a una supuesta subestimación de la oposición a su forma de hacer política. "Creían que soy de un solo tiro y no se dieron cuenta que pensamos en términos de árboles decisorios dinámicos", se jactó.

Mientras el mandatario siguió su agenda de trabajo desde la Quinta de Olivos, parte de su equipo trabajó en el plan en la Casa Rosada. En una reunión encabezada por Santiago Caputo, el asesor principal del Presidente, confluyeron Federico Sturzenegger, el cerebro de la ley ómnibus y del DNU, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo.

¿Qué temas se pondrán a discusión? Cerca de Milei aseguran que no se trata sólo de reformas económicas ó tendientes a reducir gastos sino que apuntan a "un amplio espectro". "Vamos a proponer el debate sobre los curros de la política, las libertades, promover la competencia en los mercados, cosas del Código Penal", enumeraron, entre varios ejes. "Serán todas aquellas leyes que permitan hacer más evidente la grieta moral", resumen.

En la cumbre, además de trabajar sobre este punteo, también se evaluaron medidas del DNU que podrían caerse y que sirven para agitar las aguas. Es que en el Gobierno entienden que en el corto plazo, luego de que se conforme la bicameral que analiza los decretos de necesidad y urgencia, el kirchnerismo obtendrá el apoyo de un sector del radicalismo y de la Coalición Cívica para derogarlo.

Con este reparo, se preparan para interpelar al Congreso proponiendo el debate de esas reformas.

No fue casual, en ese sentido, la alusión que hizo el Presidente al beneficio concreto que generó en el mercado inmobiliario la derogación -mediante el DNU- de la ley de alquileres. El efecto de que se caiga, señalan en Balcarce 50, será "una catástrofe tan clara para la gente que los políticos no van a saber dónde meterse".