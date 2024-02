Iniciarán la segunda jornada de “La Akademia”, un proyecto de Educación Emocional para jóvenes

Su finalidad es acompañar a jóvenes sensibles y curiosos para que aprendan a ser felices, descubran quiénes verdaderamente son y encuentren el sentido que quieren darle a sus vidas.

Un Proyecto Educativo Gratuito, que desarrolla el potencial de los jóvenes en la ciudad de Santiago del Estero, comienza su segunda edición 2024.-

Una oportunidad de Educación Emocional para jóvenes de entre 18 a 23 años, dará inicio con su 2da edición 2024 en nuestra ciudad.

Su finalidad es acompañar a jóvenes sensibles y curiosos para que aprendan a ser felices, descubran quiénes verdaderamente son y encuentren el sentido que quieren darle a sus vidas. A través del autoconocimiento y la responsabilidad personal, cultiven la confianza en sí mismos y desarrollen todo su potencial, emprendiendo una función profesional útil, creativa y con sentido en “La Nueva Era del Conocimiento”.

Educación Emocional

Este nuevo Paradigma Educativo, requiere de otro tipo de mentalidad, (mencionan los miembros del equipo). Para adaptarnos y prosperar al mundo actual, cultivar la inteligencia emocional, así como una actitud emprendedora, que nos permita hacernos cargo de nosotros mismos, tanto emocional como profesionalmente. Y hasta que la escuela tradicional reinvente sus programas pedagógicos, es fundamental que los jóvenes se atrevan a llevar a cabo este proceso formándose por su cuenta”.

¿Cómo surge La AKADEMIA?

El nombre La Akademia está inspirado en la Academia de Atenas, una escuela filosófica fundada por Platón en el siglo IV a C. en los jardines de Akademo, un héroe legendario de la mitología griega. Su objetivo consistía en promover la sabiduría entre los jóvenes.

El proyecto educativo fue fundado por Borja Vilaseca, en Barcelona, España: “La Akademia es el resultado de muchos años de búsqueda y de aprendizaje. Es la escuela a la que me hubiera gustado asistir, donde los jóvenes son escuchados y valorados por lo que son, siendo inspirados para que se conviertan en quienes están destinados a ser.”

La búsqueda de Borja se inició siendo adolescente: “nunca fui el típico alumno aplicado, ni jamás saqué buenas notas. Nunca le vi demasiado sentido ni utilidad a la “educación” reglada. Tras ir aprobando examen tras examen y superando curso tras curso, a los 19 años me sentía más perdido, confundido y desorientado que nunca. No tenía ni idea de quién era ni de para qué estaba aquí. Y el solo hecho de pensarlo me llenaba el corazón de miedo y angustia. Tras tocar fondo, decidí tomar las riendas de mi vida y empezar a resolver estas cuestiones por mí mismo, a través de un proceso autodidacta de autoconocimiento” La Akademia es una organización sin ánimo de lucro. Este proyecto se hace posible gracias a la participación voluntaria de cerca de 2000 personas en 52 ciudades de todo el mundo, las cuales ponen su inteligencia, su talento, su generosidad y su pasión por la Educación Emocional de forma altruista. Si bien se trata de un proyecto común, la gestión de La Akademia está descentralizada, posibilitando que cada delegación tenga autonomía propia para adaptarse a la realidad de la ciudad en la que opera. En 2015 inició su proceso de internacionalización, y actualmente está presente en España (desde 2011), Argentina (desde 2017), Colombia (desde 2016), Ecuador (desde 2017), México (desde 2018) y Perú (desde 2021).

En Santiago del Estero el Ekipo Directivo se conforma por Daniel Saavedra – Director Ejecutivo, Osvaldo “Chiqui” Santillán - Director Educativo, Fernando Cuello - Director de Comunicación, Lic. Laura Correa - Coordinadora de Acompañantes.

A su vez, se suman los Ex alumnos que participaron de la 1ra edición 2023: Santiago Barreto, Sofía López, Mily Ayunta, Luca Chazarreta y Agustín Jimenez como Ekipo responsable de la comunicación y el marketing en redes sociales.

Como Facilitadores de los talleres que se dictarán una vez a la semana, contamos con un amplio grupo de profesionales capacitados: Constanza Rojas - Coach Profesional, Guadalupe Paz - Facilitadora Constelaciones Familiares, Mariana Luna - Profesora de Educación Física; Eugenia Habra – Lic. Nutricionista, Hugo Rodriguez – Lic. Kinesiólogo Quiropráctico, Daniela Ovejero - Coach Profesional, Ximena Pereda – Lic. en Comunicación Social, Cristina Cura – Prof. y Formadora de Yoga, Claudio Rojo Cesca – Lic. en Psicología, Lorena Yanacón – Lic. en Psicología, Cintya Ponce – Facilitadora de Grupos Socio Terapéuticos, Luis F. Macedo – Especialista en Desarrollo Personal y Profesional, Maca Mansilla – Periodista Coach Creativo, Nacho Pacheco Zegarra - Diseñador y Coach Creativo, Jorge Llarrull – Farmacéutico, Máster en Dirección Financiera, quienes sostienen compartir un mismo sueño: “democratizar el conocimiento y la sabiduría entre los jóvenes, de manera que puedan aprovechar la adolescencia como una etapa de aprendizaje y crecimiento.

Y para que la Educación Emocional esté al alcance de cualquier persona -sin importar su condición social y su situación económica- desde el principio, hemos apostado por ofrecer nuestros servicios de forma completamente gratuita”.

Están abiertas las inscripciones, hasta el viernes 15 de Marzo del presente año. Más información sobre LA AKADEMIA SANTIAGO DEL ESTERO, en nuestros los canales de comunicación:

e-mail: laakademiasantiagodelestero@gmail.com

Instagram : @laakademiasantiagodelestero

Página web: http://www.laakademia.org/