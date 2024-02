Estudiantes recibe a Newells en un duelo de protagonistas y con promesa de buen fútbol

El Pincha y la Lepra se ven las caras en La Plata por la sexta fecha de la Copa de la Liga.

Estudiantes (11 puntos), invicto en la Copa de la Liga, recibirá hoy a Newell’s (12), ambos protagonistas en los puestos de clasificación de la Zona B, donde buscarán consolidarse en sus pretensiones de llegar a los cuartos de final.

El encuentro, correspondiente a la sexta fecha, se desarrollará desde las 19.15 en el Estadio UNO con el arbitraje de Leandro Rey HIlfer, Silvio Trucco en el VAR y la televisación de TNT Sports.

El elenco local dirigido por Eduardo Domínguez arrastra un invicto de 13 partidos y recibió un solo gol en contra (con San Lorenzo) en lo que va de la Copa.

El elenco 'pincha' tendrá, una vez más, la ausencia del delantero Guido Carrillo, todavía en la etapa final de la recuperación de una lesión muscular.

El entrenador trabajó, como es habitual, a puertas cerradas y mantiene dos dudas en las defensa. Federico Fernández y Santiago Flores se disputan el puesto de primer marcador central, mientras que Eric Meza y Gastón Benedetti luchan por el lateral izquierdo. El resto será la base del equipo que viene desempeñándose en el torneo.

Los orientados por el técnico uruguayo Mauricio Larriera regresaron a Rosario el viernes último, tras el amistoso ante Inter Miami (1-1), con las presencias de Lionel Messi y Gerardo Martino como DT de la franquicia de la Florida.

A pesar de la derrota amplia ante Racing (0-4), a principios de la semana y en el Parque de la Independencia, el entrenador 'rojinegro' apostaría a mantener la base del elenco principal.

Newell’s tuvo un arranque ideal con cuatro triunfos en serie e intentará llevarse algo de La Plata ante un rival directo por la clasificación. Además ganó sus tres partidos en condición de visitante contra Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0), Lanús (2-0) y Unión de Santa Fe (3-1).

En total, 'pinchas' y 'leprosos' se vieron las caras en 156 oportunidades, contando tanto el torneo local como las copas nacionales y las competiciones internacionales, incluido amateurismo y fútbol profesional. Hubo 57 victorias para los rosarinos, 56 para los platenses y un total de 43 empates.

Probables formaciones

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández o Santiago Flores, Zaid Romero y Gastón Benedetti o Eric Meza; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa y Javier Altamirano; Mauro Méndez y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Newell’s Old Boys: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Angelo Martino; Rodrigo Fernández, Franco Díaz y Ever Banega; Brian Aguirre, Guillermo May y Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Cancha: UNO (Jorge Luis Hirschi, La Plata).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

Arbitro VAR: Silvio Trucco

Hora de comienzo: 19.15

Televisación: TNT Sports