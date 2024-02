“Entre los traidores y los fieles”: Trueno apuntó contra Peso Pluma y le tiró un guiño a su exnovia Nicki Nicole

El cantante lanzó una indirecta hacia el artista mexicano, que hace unos días se dio a conocer que le fue infiel a la rosarina; además, interpretó la canción “Mamichula” en vivo por primera vez desde su ruptura con Nicki Nicole.

Tras el escándalo de la infidelidad de Peso Pluma con Nicki Nicole, muchos artistas expresaron su apoyo a la rosarina, quien hizo pública su separación por las redes. Se cree que este fue el caso de Trueno, quien es la expareja de Nicki, y le mandó una fuerte indirecta al mexicano durante uno de sus conciertos.

Esto ocurrió unos días después de que explotará la polémica. Durante un recital que daba en Chile el sábado a la noche, Trueno tomó un momento para hablar con su público: “El mundo se divide entre los traidores y los fieles. Les agradezco a las personas que son fieles y que están ahí desde siempre”. Parecía que hablaba de sus seguidores, pero un detalle hizo creer a los usuarios de las redes sociales que se trata de un mensaje dirigido a Peso Pluma y Nicki Nicole.

Unos instantes después de estas palabras, empezó a sonar la canción “Mamichula”, y el público se volvió loco. Se trata de una de las canciones más conocidas de Trueno que cuenta con la colaboración de la mismísima Nicki Nicole. El cantante oriundo de La Boca no la cantaba en vivo desde su separación con la rosarina, quienes estuvieron comprometidos hasta mediados de 2023. Este video se volvió viral y trajo esperanzas a los fanáticos de esta pareja.

Trueno no fue la única expareja de Nicki Nicole que busca acercarse a ella tras su separación. Khea, con quien estuvo con la rosarina algunos meses durante 2019, compartió en sus redes la canción “Hola Perdida”, la cual canta con Luck Ra. Trata de un hombre que se vuelve a contactar con su ex después de mucho tiempo. Luego subió un video en el cual hace que habla por teléfono con alguien. Muchos de sus seguidores señalaron que estaba dirigido hacia la cantante.

Vale recordar que la semana pasada, un día antes de San Valentín, se vieron imágenes de Peso Pluma paseando de la mano con una mujer en un casino de Las Vegas tras ver el Super Bowl. Mientras tanto, Nicki Nicole estaba dando un show.

Según detalló en un comunicado, la intérprete de “Wapo Traketero” se enteró de la infidelidad a través de las redes sociales. Tras ver las imágenes, borró todas las fotos con Peso Pluma y dio a entender que se separó. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Ante los rumores de una posibilidad de reconciliación, Nicki le envió una indirecta a Peso Pluma durante un concierto que dejó en claro que por el momento no están cerca de volver. Durante un concierto en Guatemala, mientras la cantante presentaba “Entre nosotros”, tema en colaboración con Thiago PZK, María Becerra y Lit Killah, realizó la seña ‘fuck you’ con su dedo para expresar cierta bronca. Este momento fue vinculado con la infidelidad de Peso Pluma, porque lo realizó mientras cantaba el verso “tú me decías que por mí te morías, pero era otra la que preferías”, provocando una gran ovación entre los presentes.