Salta: por la inseguridad, volverán a activar radares y drones en la frontera norte

Funcionarios nacionales se reunieron con productores agropecuarios y señalaron que el objetivo es reactivar los elementos de control que el Gobierno anterior dejó en desuso. El narcotráfico, en la mira.

La crítica situación que viven los productores agropecuarios por la falta de seguridad, principalmente en el norte de la provincia de Salta, fue el eje convocante de un encuentro que mantuvieron ayer los referentes de las principales entidades rurales de la provincia con Gustavo Ferragut, Director General de Fronteras e Hidrovías, quien forma parte del equipo del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El encuentro fue producto de una carta que hace algunas semanas enviaron los productores a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, solicitando ser recibidos para plantear la situación que se vive. Si bien la ministra no pudo recibirlos, gestó el encuentro de ayer que, además, forma parte de una serie de actividades que Ferragut tendrá hasta hoy en Salta.

Una de las principales conclusiones que surgieron como consecuencia de la reunión es la decisión por parte de las autoridades, de volver a poner en funcionamiento los radares y drones que ayudaban en la vigilancia en la difícil frontera norte, elementos que habían sido sacados de funcionamiento por el anterior Gobierno nacional.

Ferragut informó que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se tomó la decisión de "recorrer toda la frontera argentina, sobre todo en el norte, que es muy importante".

"Tuvimos una reunión el sector rural y estamos trabajando y viendo cómo darle un nuevo impulso a la lucha contra el narcotráfico, contra el contrabando organizado y contra el delito económico", explicó y dijo que "sobre todo tenemos puesto el foco en el tema de las fronteras y en los casos grandes".

El funcionario admitió que "hoy la Argentina está viviendo un momento muy duro por la falta de plata, pero sí los temas importantes son tratados con seriedad, van a tener el presupuesto, sobre todo la lucha contra el narcotráfico".

"Pero para eso hay que optimizar no solo recursos, sino relaciones y trabajar en conjunto con la sociedad civil, con la Provincia, con las fuerzas judiciales de la provincia, con los distritos municipales, ya que eso nos va a dar un panorama para tener un presupuesto adecuado para poder enfrentar la batalla que tanto hace falta", concluyó.

Retomar los controles

El presidente de la Sociedad Rural de Salta, Joaquin Elizalde, recordó que "hace tres o cuatro semanas nosotros le habíamos enviado una nota a (la ministra de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich donde manifestábamos nuestra preocupación por los distintos hechos de inseguridad que estaban ocurriendo en la provincia, hechos de inseguridad que todos conocemos y ya de una envergadura mayor, en donde los casos que vimos y que sufrieron algunos productores eran de una gravedad importante".

Recordó casos con algunos grupos comando de personas armadas que entraban con tres o cuatro camionetas y maniataban a los encargados de los campos y los dejaban atados muchas horas: "Cuando sufrimos tres o cuatro de esos hechos, le mandamos la nota a Bullrich y, en esta oportunidad, en una gira que tenía el director de Fronteras e Hidrovías nos llamó para juntarnos para explicar y contarles un poco lo que estamos viviendo en la frontera".

"Ellos (los funcionarios) se pusieron a disposición y nos manifestaron que van a empezar a poner en funcionamiento mucho de lo que se había hecho durante el gobierno de Mauricio Macri y que en la gestión de Alberto Fernández se había dejado de hacer, como el uso de drones, radares y la presencia de las fuerzas en las rutas".

Finalmente, Elizalde dijo que a nivel provincial, el ministro de Seguridad Marcelo Domínguez, los convocó "recién para el 26 para tener una audiencia con él", y dijo que tienen muchas "denuncias archivadas sin respuesta".

Del encuentro también formaron parte miembros de la Comisión Directiva de Prograno. En este sentido, Francisco Mauro, consideró que "la reunión fue bastante completa ya que se hablaron muchos temas".

"Me pareció muy importante el acercamiento que hubo de parte del Gobierno nacional, demostraron estar al tanto de la mayoría de las cosas que le planteamos como un problema para los productores, un problema que ya excede a los productores, un problema para la gente que vive en el norte", dijo.

Reveló que las autoridades los pusieron en conocimiento de todos los planes que tienen y adónde quieren llegar, cómo se quieren manejar, qué se hizo anteriormente y qué quieren reflotar".

"Hace mucho que no teníamos una reunión con gente de los gobiernos nacional o provincial, donde realmente nos podamos sentir escuchados y sentir que están trabajando a la par de lo que estamos pidiendo", aseguró.

Sierra dijo que es clave denunciar

La diputada provincial del Pro, Sofía Sierra, fue parte de la reunión con el director general de Fronteras e Hidrovías, Gustavo Ferragut y, en diálogo con El Tribuno de Salta, dijo que se evaluó la falta de seguridad en las zonas rurales de Salta.

Sierra dijo que se destacó la importancia de denunciar los delitos para generar estadísticas y obtener fondos para combatir la delincuencia y que también se mencionó la necesidad de combatir el crimen organizado con voluntad política.

Sierra dijo que los productores plantearon la necesidad de la seguridad "no solo de la producción, sino también de sus trabajadores, porque los mismos empleados están con temor por todo lo que está pasando, porque los robos son cada vez más violentos y están pidiendo a sus empleadores estar armados por este miedo que tienen".

"También manifestaron que en Salvador Mazza están volando drones y ellos no saben si esos drones son de Gendarmería o del narcotráfico, como para que tengan una idea de cómo están viviendo ellos allá", alertó la diputada.

Contó que los productores manifestaron que "a veces se sienten totalmente desprotegidos, porque en algunos sectores la Policía no actúa o inclusive van a hacer las denuncias y la Policía a veces no tiene papel ni tinta para tomar las denuncias o no tiene los móviles para actuar".

Reveló en este sentido que las autoridades pidieron que "de cualquier manera y aunque parezca que no pasa nada, que se realicen las denuncias correspondientes, porque todas estas denuncias van a un sistema de estadísticas que luego influye en la toma de decisiones y que inclusive estas estadísticas sirven luego para buscar fondos internacionales para la lucha contra el crimen organizado".

Finalmente, Sierra dijo que "tenemos hoy un Gobierno nacional que está dispuesto a combatir el crimen organizado y el narcotráfico, donde la provincia se puede sentir seguro y respaldado si tiene la voluntad política de actuar en la misma línea".