Messi volvió a pedir disculpas al público de Hong Kong por no jugar el amistoso

Leo se grabó hablándole a la gente que se quedó con las ganas de verlo jugar en la gira del Inter Miami por Asia.

Lionel Messi tuvo que volver a referirse a su ausencia en el amistoso del Inter Miami ante un combinado local de la liga de Hong Kong durante su gira internacional por Asia. Leo se grabó en un video para pedirle perdón a los fanáticos y disipar cualquier tipo de rumor que se había creado en torno a su faltazo: "Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar", dejó nuevamente en claro.

Luego de los partidos por Arabia Saudita, Messi sufrió una pequeña lesión en el aductor que no le permitió ser parte del equipo del Inter Miami que en la madrugada del 4 de febrero goleó 4-1 a un combinado local de la liga de Hong Kong.

Esta ausencia suya en el campo de juego hizo enojar al público que esperaba ansioso verlo, hubo abucheos y silbidos para el astro argentino y hasta incluso un pedido de devolución de entradas (que se hizo efectivo) por no haber podido ver a la gran figura de Las Garzas en la cancha. Luego de lo sucedido, el argentino habló en conferencia de prensa cuando el plantel llegó a Tokio. Pero parece que no bastó y tuvo que grabarse hablando nuevamente al respecto para disipar los rumores y "dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas".

"Como todos saben, siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones", sentenció Leo.

Luego, remarcó que no jugó por una lesión muscular: "Como dije en la conferencia de prensa, tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. El primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor. Intenté entrenar y hacer un esfuerzo el día anterior por toda la gente que había. De hecho hice lo que pude y estuve en la clínica con todos los chicos que había. Pero la verdad no podía jugar porque sentía molestias y tenía riesgos de ir a peor".

"Pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir mejorando físicamente por todo lo que se me viene ahora, porque necesitaba jugar y agarrar ritmo nuevamente. Creo que ya lo había dicho, pero creía que era importante volver a repetirlo después de todo lo que se está hablando. Mandarle un cariño muy grande a toda la gente de China y espero que nos podamos ver pronto", cerró el capitán.

Cómo y cuándo es el arranque de la temporada oficial del Inter Miami de Messi

Inter Miami vs. Real Salt Lake | MLS fecha 1 | Miércoles 21/02, a las 22 horas | DRV PNK Stadium

LA Galaxy vs. Inter Miami | MLS fecha 2 | Domingo 25/02, a las 22.30 horas | Dignity Health Sports Park

Inter Miami vs. Orlando City | MLS fecha 3 | Sábado 2/03, a las 18.30 horas | DRV PNK Stadium

Por definirse vs. Inter Miami | Concacaf CL 8avos (ida) | Jueves 7/03, a las 23 horas | Estadio a definir

Inter Miami vs. Montréal Impact | MLS fecha 4 | Domingo 10/03, a las 19 horas | DRV PNK Stadium

Inter Miami vs. Por definirse | Concacaf CL 8avos (vuelta) | Miércoles 13/03, a las 21.15 horas | DRV PNK Stadium

DC United vs. Inter Miami | MLS fecha 5 | Sábado 16/03, a las 15 horas | Audi Field

NY RB vs. Inter Miami | MLS fecha 6 | Sábado 23/03, a las 15 horas | Red Bull Arena

Inter Miami vs. NYC FC | MLS fecha 7 | Sábado 30, a las 20.30 horas | DRV PNK Stadium