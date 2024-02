El fascismo en su lucha contra la ultraderecha o al revés

Hoy desperté, me levanté, miré al espejo de la prensa y descubrí que existe una alta probabilidad de que yo sea un extremista de ultraderecha. No sé cómo, no se me había ocurrido antes. No tengo otra manera de explicar estas cosas raras que escribo, ni las dudas que, de vez en cuando, puedo tener.