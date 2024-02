Roger Waters durísimo contra Bono: “Un enorme idiota”

Las declaraciones se dieron después de que U2 concluyera su residencia en el nuevo recinto esférico gigante de Las Vegas llamado The Sphere, donde le rindieron homenaje a los fallecidos por los ataques de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre.

Roger Waters volvió a ser noticia después de arremeter contra Bono de U2 en una entrevista para el canal de televisión qatarí Al Jazeera. Las declaraciones se dieron después de que U2 concluyera su residencia en el recinto esférico de Las Vegas llamado The Sphere, donde le rindieron homenaje a los fallecidos por los ataques de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre.

Allí, y antes de interpretar “Pride (In The Name Of Love)” -una canción sobre la no violencia, inspirada en la vida del Dr. Martin Luther King Jr.-, Bono expresó: “A la luz de lo sucedido en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridículo, incluso risible, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y por la no violencia. Sin embargo, nuestros corazones y nuestra ira saben hacia dónde van dirigidos”.

Waters contra Bono

Waters, que viene criticando la situación en Israel desde hace años, habló con Al Jazeera sobre la violencia en el Medio Oriente y se refirió a los dichos de su colega de la siguiente manera:

“Cualquiera que conozca a Bono debería ir y agarrarlo por los tobillos y sacudirlo… hasta que deje de ser un enorme idiota. Tenemos que empezar a decirles a estas personas que su opinión es tan repugnante y degradante… defendiendo a la entidad sionista… lo que hizo hace un par de semanas en la Sphere en Las Vegas, cantando sobre las Estrellas de David, fue una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida”.

En este fragmento, Waters hace referencia al cambio de letra que hizo Bono. Mientras que la original de “Pride (In The Name Of Love)” reza “Early morning/ April four/ Shot rings out in the Memphis sky/ Free at last, they took your life/ They could not take your pride”, la versión cantada por Bono en el Sphere decía: “Early morning/ October 7/ The sun is rising in the desert sky/ Stars of David, they took your life but they could not take your pride.”