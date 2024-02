Martín Menem minimizó el ataque de Javier Milei al Congreso: "No hay que darle demasiado volumen"

Después de que el jefe de Estado tildara al Congreso como "un nido de ratas", el presidente de la Cámara de Diputados marcó que "son conceptos, son comentarios que se hablan".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, minimizó el ataque de Javier Milei al Congreso y pidió "no darle volumen" a las expresiones que realizó el Presidente, aunque reconoció que provocan "rispidez" pero "nada que no se pueda solucionar". En diálogo con Radio La Red, Menem fue consultado sobre la calificación de Milei al Congreso como "un nido de ratas" y respondió: "Son conceptos, no hay que darle demasiado volumen a eso, son comentarios que hablan, es parte del juego político, es otra manera de hacer. Yo no le daría volumen a eso". En tal sentido, el presidente de la Cámara de Diputados pidió dar relevancia a los conceptos del jefe de Estado. "Sí le daría importancia a las ideas, nosotros venimos con ideas distintas, necesitamos hacer un giro de 180 grados y la manera en la que se expresa el Presidente es el estilo de él", marcó. También se refirió al estilo del libertario en sus expresiones: "¿En qué momento Javier durante su trayectoria política o en su vida antes de entrar en política se ha manifestado de otra forma? Sería un careta si no lo hiciera, es su estilo, es su manera, obviamente genera alguna rispidez, pero nada que no se pueda solucionar. La realidad es que el mundo sigue girando, vamos hacia un destino que es mucho más importante que algunas expresiones puntuales".