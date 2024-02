El municipio intensifica los trabajos de limpieza y desmalezado en toda la ciudad de La Banda

Desde el área dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos destacaron que estos trabajos tienen como finalidad mantener limpias las calles y prevenir la proliferación de mosquitos y alimañas.

En el marco de la campaña de “Lucha contra el Dengue”, la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de La Banda, realizó tareas de desmalezamiento y limpieza en diferentes sectores de la ciudad.

Los trabajos de desmalezado se realizaron en los barrios Parque Industrial, Salta Prolongación y Matadero, y sobre las calles Deán Funes y República de Líbano.

Y las tareas de limpieza y levantado de ramas se efectuaron sobre las calles Mitre, Pedro León Gallo, Uriarte, 9 de Julio y Mármol, Suipacha, Aconcagua y Libertador, Garay, República de Líbano, Vicente López, Misiones, Deán Funes y la Avenida Besares.

En este sentido, el director del área, Gustavo Orellana, indicó que se recomienda a los vecinos no arrojar restos de poda en la vía pública, “El vecino debe acomodar el pasto en su vereda y no dejarlo en la calle, ya que será multado. En caso de que la cantidad de poda sea mucha, deben dirigirse al obrador San Carlos a la oficina de inspectores, pero lo que no se debe hacer es tirarlo en la calle o en los contenedores de residuos”, finalizó.