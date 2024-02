Tamara Pettinato habló de las acusaciones de abuso que recibió su papá: “No hay denuncias en la Justicia”

Fue después de que Fernanda Iglesias acusara al conductor de abuso y diera detalles estremecedores.

Tamara Pettinato se mostró tajante cuando le preguntaron por las denuncias públicas que circularon sobre su papá, Roberto. En las últimas horas, el tema volvió a instalarse mediáticamente e incluso Fernanda Iglesias expuso que él la abusó cuando trabajaban juntos.

“Hay mujeres que salieron a hablar y contaron que sufrieron situaciones de abuso”, le dijo la cronista de Socios del espectáculo (eltrece) a la panelista de Bendita (El Nueve). “Nunca me metí en eso, no sé qué quieren que diga”, respondió ella.

Ante la insistencia de la movilera por querer saber su opinión frente a la situación de Roberto Pettinato, Tamara reaccionó: “Hablo de lo que a mí se me canta. Y en este caso ya les dije mil veces que no se me canta el cul... meterme”.

Luego, en la nota le mencionaron a la hija del exconductor de Duro de Domar sobre el diálogo que tuvo con Amalia Granata en la radio, donde se refirieron a las denuncias. “Vino de invitada y hablamos de cosas que nosotras vimos y sabemos, pero no lo desarrollamos. El día que quiera hablarlo en el aire, y contar cosas que sé y que vi, lo haré”, expresó tajante.

“No me interesa entrar en esta polémica, no es algo que haya denuncias en la Justicia, es algo que lo hacen mediático y nada más”, sumó Tamara con respecto a las acusaciones que circularon en contra de su papá. Sobre esto, indicó: “Que sigan hablando lo que quieran, no me incumbe”. “No quiero sumar mi granito de arena en nada”, concluyó ella.