Consejos tecno que optimizarán tu relación con los dispositivos electrónicos y mejorarán tu vida

Desde atajos de teclado, hacks para dominar tu smartphone y buenas prácticas de seguridad.

Vivimos rodeados de tecnología. Muchos dispositivos, como los smartphones, televisores o computadoras, por ejemplo, se usan incluso mientras dormimos. Sin embargo, esta dependencia tecno, a veces, más que simplificarnos la vida, nos la complica.

La proliferación de las redes sociales, las constantes actualizaciones de las aplicaciones y programas, los nuevos electrodomésticos que se conectan a internet y los desarrollos en inteligencia artificial pueden confundir y abrumar a muchos. Y provocan que se sientan rezagados y frustrados.

Por este motivo, tenemos una lista de tips, hacks y buenas prácticas que van a hacer que mejore tu relación con la tecnología y puedas aprovechar tus dispositivos al máximo:

Consejos, tips y hacks para mejorar tu relación con la tecnología

Utilizá la función No molestar en tu smartphone para silenciar las notificaciones durante ciertas horas, especialmente a la noche.

Modo oscuro: usalo para reducir la luz azul y mejorar la visibilidad de la pantalla de tu celular en ambientes con poca luz.

Usá un asistente virtual como Google Assistant para realizar tareas de tu smartphone con tu voz.

Utilizá la función de Lectura en voz alta para escuchar textos mientras realizas otras tareas.

Acordate del modo ahorro de batería: mucha gente se olvida que los smartphones tiene un modo para que el dispositivo no se “muera” cuando tiene poca batería. Es ideal para cuando la carga esté en menos de 5%, no tenés un cargador a mano y estás lejos de tu casa u oficina.

Aprovechá las apps: actualmente hay aplicaciones para ayudarte a realizar casi cualquier tarea de oficina o doméstica. Simplemente buscá lo que necesites en el Google Play Store o el Apple App store y seguro encontrará alguna que te sirva. Hay apps para automatizar tareas, organizar tu tiempo, gestionar tus finanzas y hacer ejercicio y mucho más.

Por último, pero nunca menos importante, vale la pena prestar atención a la seguridad informática. Utilizá contraseñas robustas (mayúsculas y minúsculas, letras y números, y evitá palabras comunes, nombres de familiares, mascotas y equipos de fútbol), cambialas a menudo y activá siempre el doble factor de autenticación, especialmente en billeteras electrónicas.