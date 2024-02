Fluminense y Liga de Quito se enfrentan en la ida de la Recopa Sudamericana

Los campeones de las Copas Libertadores y Sudamericana se ven las caras en Ecuador.

Fluminense, campeón de la Copa Libertadores, visitará hoy a Liga de Quito, ganador de la Sudamericana, en el partido de ida que definirá al campeón de la Recopa Sudamericana.

El partido comenzará a las 21.30 en el estadio Rodrigo Paz de Quito, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas y será televisado por ESPN y Star+.

La definición será el próximo jueves 29 a las 21.30 en el Maracaná de Río de Janeiro.

El goleador argentino del "Flu", Germán Cano, intentará conducir al equipo carioca hacia una nueva conquista internacional luego de la histórica victoria sobre Boca Juniors en la final del pasado 4 de noviembre.

Por su lado, Liga de Quito, ya sin el DT argentino Luis Zubeldía y bajo la conducción del español Josep Alcácer, irá por su tercera Recopa Sudamericana luego de ganar las ediciones 2009 y 2010.

En el equipo ecuatoriano están los argentinos Ezequiel Piovi, Lisandro Alzugaray y se sumó como refuerzo el goleador de Independiente Rivadavia de Mendoza, el paraguayo Alex Arce.

El defensor Facundo Rodríguez, ex Guillermo Brown y Temperley, no podrá ser de la partida ya que no pudo ser inscripto a tiempo.