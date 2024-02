Cronograma confirmado para la serie de cuartos de final entre Quimsa y Real Estelí

La Fusión se medirá con el conjunto nicaragüenses por los playoffs de la Basketball Champions League Americas.

Este jueves se confirmaron los días y horarios de las series de cuartos de final de la Basketball Champions League Americas, que se disputarán al mejor de tres partidos.

Quimsa visitará en el primer choque a Real Estelí de Nicaragua el miércoles 6 de marzo desde las 19.10 (hora argentina).

Mientras que el segundo juego se disputará en el estadio Ciudad el domingo 10 desde las 20.40. En caso de ser necesario, un tercer y decisivo encuentro se volverá a jugar en cancha de Quimsa el lunes 11 a las 22.10.

Todos los cruces:

Halcones de Xalapa (1° Grupo A) vs. Nacional (2° Grupo B)

Quimsa (1° Grupo B) vs. Real Estelí (2° Grupo A)

Flamengo (1° Grupo C) vs. Obras (2° Grupo D)

SESI Franca (1° Grupo D) vs. Hebraica Macabi (2° Grupo C)