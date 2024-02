Crítica de "Avatar: La leyenda de Aang"

Netflix ha adaptado la mítica serie de Nickelodeon y el resultado es satisfactorio. Tienen entre manos una serie de fantasía y aventuras capaz de conquistar al público familiar de todo el mundo.

Por Álvaro Onieva

Para Fotogramas

No es fácil cumplir las expectativas cuando tienes entre manos un producto de alto presupuesto destinado a convertirse en un éxito global y que, además, es la adaptación de otro anterior muy querido y con una base de fans fieles. Por supuesto, un remake así siempre tendrá de partida la atención de muchos ojos —es una de las razones por las que se hacen—, pero estos también llegan dispuestos a valorar con lupa cada modificación del original. Recordamos atroces esperpentos en esto del salto de la animación al live-action —yo todavía no puedo borrar de mi mente la última versión de 'Los caballeros del zodiaco', por ejemplo—, pero el precedente de 'One Piece' nos levantaba cierta esperanza ante la llegada de 'Avatar: La leyenda de Aang' a Netflix.

Con un presupuesto de 120 millones de dólares para una primera temporada de ocho episodios, Netflix ponía su esperanza en encontrar su nuevo fenómeno en la adaptación de la serie de fantasía de Nickelodeon emitida entre 2005 y 2008. No era para menos. Además de ser un título de culto, esta propiedad intelectual tenía todos los mimbres para conquistar a una nueva audiencia masiva: una historia de un héroe clásica pero interesante, un mundo y una mitología ricos y atractivos, personajes carismáticos y la vuelta a un género siempre efectivo como la aventura. Si con el traslado de un formato a otro se mantenían los valores principales (y aunque en el camino se perdiesen algunas cosas también se ganasen otras), el balance podía ser muy positivo.

Avatar: La leyenda de Aang

Y afortundamante para los fans 'Avatar: La leyenda de Aang' y los neófitos ávidos de este tipo de relatos épicos, la nueva versión resulta un verdadero acierto en términos generales (a pesar de que, obviamente, en el escrutinio más detallado se puedan encontrar algún que otro fallo). Lo primero que hay que aplaudir de la adaptación de Netflix es el resultado visual: la serie luce con una factura que no tendría nada que envidiar a un blockbuster cinematográfico (y, ya puestos, saca los colores a la versión de M. Night Shyamalan de 2010 en muchos aspectos), destacando especialmente las escenas de pelea y los efectos especiales para llevar a imágenes "reales" los poderes de fuego, agua, aire y tierra de los maestros. Resulta emocionante ver a los personajes lanzar bolas de fuego o levantar la tierra bajo sus pies, así como lo conseguido que está el bisonte volador que utiliza el protagonista como mascota y medio de transporte y el lemur volador que los acompaña.

Pero, por encima de eso, los efectos especiales no servirían de nada si no encontrásemos algo de corazón y carisma en los personajes centrales: el pequeño Gordon Cormier soporta bien el peso de que toda la historia recaiga sobre él y sus compañeros, aunque no destacan en exceso, aguantan también el tirón. Tanto el trío principal (Aang, Katara y Sokka) como sus dos némesis (Zuko y el tío Iroh) se desenvuelven bien tanto con las volteretas como cuando les toca lidiar con emociones más profundas. Eso es lo que requiere una serie como esta —y, de hecho, era una de las bazas de la 'Avatar: La leyenda de Aang' original—, que no solo importe hacia dónde sigue el camino sino a quién acompañas por él.

Si bien la original era bastante transversal a pesar de haber visto la luz en un canal infantil, no cabe duda de que Netflix busca en 'Avatar: La leyenda de Aang' a un público familiar, aunque no sea una propuesta boba. No olvidemos que 'Merlina' no era necesariamente una serie para niños, y tampoco 'Stranger Things', pero arrasaron en ese perfil demográfico. Con esta puede pasar algo similar, aunque no se cierren puertas a los adultos. Sí es una propuesta sencilla, que no simplona, en cuanto a su planteamiento (que, por cierto, no dista mucho de 'Raya y el último dragón', aunque la de Disney es posterior y otros relatos de fantasía y aventura). Estamos, ante todo, ante un viaje del héroe, el del pequeño Aang que está destinado a convertirse en Avatar, es decir, el legendario guerrero que domine todos los elementos y pueda traer paz a un mundo devastado por la codicia del Reino de Fuego. Lo que sí le pesa a la ficción respecto a esa voluntad de ser accesible es el uso excesivo del subrayado, que rebaja el tono y la calidad de sus guiones, pero es bastante soportable.

En cuanto a la adaptación, no molestan en exceso los cambios (el más destacable, que dediquen los veinte minutos iniciales a desarrollar la trama del pasado que la serie animada contaba en su intro), aunque de seguro serán motivo de discusión entre el fandom más protector. Quizás sí se echa de menos un poco más de tiempo para el desarrollo de la historia y los personajes que, en solo ocho entregas, se queda algo corto. Pero, a grandes rasgos, 'Avatar: La leyenda de Aang' cumple objetivos: presenta la historia de forma amena, logra sumergirnos en un mundo atractivo, quedan claras las reglas y se explica la mitología y consigue que nos encariñemos con sus jóvenes estrellas. Como primera piedra para la construcción de un universo vasto —que no solo puede ampliarse con un par de temporadas más sino también con secuelas y spin-offs— resulta más que sólida.