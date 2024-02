Peso Pluma borró todas las fotos que tenía junto a Nicki Nicole

A pesar de haberle sido infiel a Nicki Nicole, Peso Pluma se decidió a dejar atrás su relación con la rosarina tomando una drástica decisión en su Instagram.

Hace unas semanas un escándalo comenzó entre Peso Pluma y Nicki Nicole. La pareja de cantantes, a pesar de que se mostraba completamente enamorada y feliz, terminó de manera abrupta. Esto es porque se filtró un video de él siéndole infiel a la cantante rosarina. Según lo que se conoció, Peso Pluma estaba caminando por un casino de la mano de otra mujer en Las Vegas después de disfrutar del Super Bowl. Por eso, después de las imágenes difundidas, Nicki Nicole salió a hablar y le puso un drástico fin a la relación entre ambos. De hecho, apenas se enteró de la infidelidad, Nicki decidió eliminar todo rastro de Peso Pluma de su cuenta de Instagram. Porque, según lo que confesó, donde no se la respeta, no se queda. Y ahora, el cantante mexicano cerró todo tipo de especulaciones a una posible reconciliación con la intérprete. Esto es porque, al igual que Nicole, él decidió eliminar de su perfil oficial todas las fotos de Instagram que tenía junto a Nicki. Tal es así que ya no quedan registros de Nicki Nicole en el perfil de Peso Pluma y viceversa.