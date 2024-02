El Tren Al Desarrollo, una alternativa vital para los santiagueños en tiempos de crisis

Debido a la situación económica, el medio de transporte experimenta una notable demanda.

En medio de la creciente presión económica y el reciente aumento en las tarifas de los colectivos, los santiagueños encontraron refugio en una opción de transporte que ha ido ganando popularidad: el Tren Al Desarrollo (TAD). Este medio ha experimentado un notable aumento en la demanda, especialmente durante las horas pico y en tiempos de mayor actividad, como el periodo escolar.

Con horarios que abarcan desde las 8 hasta las 21 de lunes a viernes, el TAD ha demostrado ser una solución crucial para aquellos que enfrentan dificultades con otras formas de transporte público. Además, la disponibilidad de un tren de reserva que asegura la continuidad del servicio en caso de cualquier eventualidad.

Un aspecto importante es la tendencia de muchos viajeros a aprovechar el servicio de manera gratuita. "Siempre hemos tenido pasajeros, pero ahora ha aumentado", comentó Juan “Teté” Bravo director del TAD a Noticiero 7. Esta situación podría atribuirse a la necesidad económica apremiante, lo que refleja la importancia del servicio ferroviario como una opción accesible para la comunidad.

Una pasajera destacó la dificultad actual para acceder a otros medios de transporte y señaló: "No hay remises, y si no tengo tarjeta, no puedo viajar en colectivo. Estoy muy contenta de poder viajar aquí y, además, gratis". Esta declaración refleja la importancia del Tren Al Desarrollo como una alternativa inclusiva y accesible para aquellos que enfrentan desafíos financieros.