Caso Cecilia Strzyzowski: una pericia concluyó que a la joven le falsificaron su firma en el acta de divorcio con César Sena

El documento se tramitó cuatro días después de que la pareja contrajera matrimonio.

La investigación del femicidio de Cecilia Strzyzowski arrojó una nueva revelación en las últimas horas al conocerse que el acta de divorcio de la víctima con César Sena lleva una firma de ella falsa. Así lo estableció una pericia caligráfica, según confirmaron fuentes judiciales.

“Conforme a los elementos indubitados con que se contó para el cotejo y realización del presente informe, la firma estampada en el sector inferior del expediente no corresponden con las características grafoestructurales de la firma de la Sra. Strzyzowski, Cecilia Marlén”. Esa fue la conclusión a la que arribaron expertos luego de analizar el documento que, cabe recordar, se tramitó solo cuatro días después de que la pareja contrajera matrimonio.

“Esta era una de las firmas de tipo ilegible confeccionada en dos tiempos de ejecución, de pequeña dimensión, con presión y velocidad constante con base recta”, describieron los peritos la rúbrica que supuestamente había estampado la joven desaparecida el 2 de junio de 2023.

Para el cotejo se utilizaron otros documentos que Cecilia sí había firmado, como la habilitación comercial de un local presentado ante la Municipalidad o el acta de matrimonio.

Por el contrario, la firma correspondiente a César Sena en los papeles de divorcio sí es auténtica.

La falsificación y adulteración del documento será investigada en un nuevo expediente penal, separado de la causa sobre la desaparición y femicidio de Cecilia.

Luego de que la pericia saliera a la luz, la madre de la víctima, Gloria Romero, se expresó a través de las redes sociales. “Otra prueba. Ella (por Marcela Acuña) dijo: “Cecilia no quería que sepa la madre que estaba divorciada porque era una madre muy violenta”. NO!! ES FALSA LA FIRMA, NO ESTÁN DIVORCIADOS”, manifestó y especuló: “Tal vez por eso la mataron, porque no quiso firmar. O tal vez se enteró”.