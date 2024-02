Javier Milei nuevamente apuntó contra los gobernadores y volvió a criticar a López Murphy

“Ver cómo toda la casta se junta para defender sus obscenos privilegios con una pobreza por las nubes me da asco”, dijo el Presidente a través de las redes sociales.

La pelea entre el presidente Javier Milei y los gobernadores sumó hoy un nuevo capítulo y se vuelve cada vez más intensa. Luego de que el gobernador de Chubut amenazara con cortar el suministro de petróleo y gas si no se regularizaba la transferencia de los fondos de la coparticipación, el Presidente calificó a los mandatarios provinciales de “degenerados fiscales”.

“Ver cómo toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con una pobreza por las nubes me da asco…”, publicó el Presidente en su cuenta de X.

Luego, compartió el comunicado de la Oficina del Presidente en respuesta a los reclamos del gobernador Ignacio Torres. Allí el Gobierno asegura que los $13.500 millones en cuestión corresponden a “una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”. En ese sentido, explicaron que el cobro de dicha deuda “se realiza por descuento directo de la Coparticipación”.

“De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere”, planteó el Poder Ejecutivo.

Milei acompañó el comunicado con un mensaje contundente: “Desenmascarando la mentira de los degenerados fiscales”. La alusión alcanza a todos los mandatarios provinciales que se solidarizaron con el pedido de Ignacio Torres.

Especialmente los gobernadores de Juntos por el Cambio, que afirmaron que “el Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”.

Firmaron Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

También le recordó a “Nachito (Torres) y sus cómplices” el artículo 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Por otro lado, Milei aprovechó para volver a fustigar al diputado Ricardo López Murphy, con quien ya había tenido un cruce a principios de esta semana.

“Miren quien salió a bancar los dislates de Nachito… ¿El bulldog avala el default de Chubut contra los compromisos asumidos? Además ¿Acaso avala el avance sobre los derechos de propiedad del sector productor energético?”, dijo Milei.

Y remató: “Su resentimiento es más fuerte que su ‘liberalismo’...”.

El lunes pasado, durante su viaje a Corrientes, el Presidente criticó al Congreso, al que calificó como “un nido de ratas”, tras la caída de la Ley Ómnibus. En ese contexto, criticó con dureza a López Murphy, a quien calificó como “un traidor de las ideas de la libertad” que “trabajaba para un socialdemócrata” y que “se disfraza de liberal y es una verdadera basura”.

“Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta”, completó.

El diputado nacional rápidamente se hizo eco de los dichos del Presidente, aunque optó por una réplica escueta: “Presidente Milei, por republicano respeto a su investidura me reservo la respuesta que de otro modo merecería. Además, mis muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria hablan por mí”.