Nicolás Avellaneda pone en marcha su ilusión en la Liga Federal ante Jujuy Básquet

El Celeste de Barrio Mosconi comienza su 12° temporada del Federal frente al conjunto jujeño desde las 21.

Nicolás Avellaneda buscará un debut triunfal en la Liga Federal, cuando esta noche visite a Jujuy Básquet por la primera fecha de la Zona A de la Conferencia Centro.

El entrenador Lucas Tarchini armó un plantel con identidad santiagueña, con la experiencia de Martín Balteiro y Facundo Prado junto a jóvenes promesas como Nahuel Zalazar, Geronimo Medina y Lucas Bravo.

En el equipo local de Jujuy Básquet el entrenador es el santiagueño Fabián Daverio y tiene a jugadores conocidos como Sahir Abdala (Ex Olímpico y Zárate), el ecuatoriano Joseph Caicedo (Ex Quimsa) y Alejo Traverso (santafesino ex Independiente) además de un nutrido grupo de refuerzos para el auspicioso proyecto de la Federación de Jujuy. El arrancará a las 21en la cancha de la Federación Jujeña y será transmitido por BasquetPass.

Martín Balteiro habló en la previa "Nuestro juego pasará por la defensa, la garra y la entrega en la cancha. El equipo trabajó muy bien estas semanas, la confianza es la base de este grupo donde los grandes tenemos que apoyar a los chicos que sumen desde el banco"

Nicolás Avellaneda integra la Zona "A" de la Conferencia Centro junto a: Jujuy Básquet, Gimnasia y Tiro de Salta, Centro Español de Tartagal, San Martín de Tucumán, Talleres de Tafí Viejo, Belgrano de Tucumán y Asociación Mitre de Tucumán.