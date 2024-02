“Cada cambio que hice en mi pelo está reflejado en procesos emocionales que viví”

Tras formar parte de Premios Lo Nuestro, Tini habló de las situaciones que la llevaron a tocar fondo y sobre cómo enfrenta sus vaivenes afectivos.

Con los recuerdos frescos tras lo vivido junto a Emilia Mernes, Tini Stoessel habló sobre lo que fue su aparición en los Premios Lo Nuestro. La cantante de “Carne y hueso” se robó todas las miradas de la ceremonia, que se realizó el último jueves en la ciudad estadounidense de Miami, tras cerrar la velada besando a su colega y amiga luego de que interpretaran el tema “La_Original.mp3″.

“Que linda noche viví ayer. Todavía sigo procesando muchas cosas”, comenzó diciendo Stoessel a través de un posteo que publicó en su cuenta de Instagram. “Quiero agradecerle a todxs ustedes por el amor que me dan hace tanto tiempo El premio al álbum Pop Urbano del año fue gracias a sus votos, y eso es algo que me llena el alma”, escribió, textual.

“Cupido fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, que marcó un antes y un después con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo. Y desde esa oscuridad, con esos silencios que me aturdían, entender qué me estaba pasando. Tomarme tiempo fue necesario para sanar muchas cosas y poder animarme a dar el próximo paso”, agregó a continuación, haciendo referencia al álbum por el que fue premiada en la ceremonia realizada en Miami.

“Cada cambio que fui haciendo en mi pelo está reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo”, dijo luego y señalando el look llamativo que presentó para esta gala, pero también a todos los que la precedieron en los últimos meses, en los que vivió distintos vaivenes afectivos incluyendo la separación de Rodrigo de Paul.

“No falta mucho para compartirles un proyecto muy intimo, que vengo trabajando hace mucho tiempo. Y cuando miro para atrás, la verdad es que nunca imaginé que me iba a animar a contar. Gracias por estar ahí, lxs amo”, cerró Tini con perspectivas hacia el futuro.

En la ceremonia, Tini recibió el premio a Álbum del Año Pop Urbano por Cupido. Una vez sobre el escenario, dijo: “No lo puedo creer. No me lo esperaba para nada, absolutamente. Qué locura. Quiero agradecer a la gente que votó y a los que me acompañan hace tanto tiempo, gracias por todo el cariño. Compartir la terna con artistas que admiro tanto es un gran honor. Lo más lindo que tienen los premios es estar acá todos juntos, compartiendo lo que más amamos hacer que es hacer música, y transmitir sentimientos. Cupido fue un álbum muy especial en mi vida, creo que va a ser para siempre así. Así que de vez en cuando vienen bien que te rompan el corazón. Y mi primer Premio Lo Nuestro”.

En enero pasado, Stoessel habló por primera vez a las versiones que la ubicaron como la tercera en discordia en el fin del matrimonio de Camila Homs y Rodrigo De Paul. El futbolista y su ex estuvieron juntos diez años en los que fueron padres de Francesca y Bautista. Poco después de la ruptura, el volante de la Selección Argentina comenzó su vínculo con la cantante, lo que derivó en un sinfín de especulaciones.

“Yo no rompí ninguna familia”, afirmó Stoessel sin rodeos. “Tengo pruebas, me tienen cansada, estoy harta de que me vengan con eso, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró la cantante cuando daba su opinión de que muchas veces las personas se enamoran de otras aún estando en pareja. “Claro, lo quiero aclarar porque ahora no puedo hablar de nada porque se dice eso”, agregó mientras todos en el estudio la aplaudían al cántico futbolero de “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini”. Vale recordar que el año pasado, luego de conocerse la separación de Stoessel y De Paul, Homs había reconocido que le envió unos audios a Tini insultándola, aunque no quiso revelar el contenido.