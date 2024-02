Carmen Barbieri reveló que deberá volver a pasar por el quirófano: “Se me rompió una prótesis”

La conductora de Mañanísima habló de su salud en una charla telefónica con Mirtha Legrand.

Carmen Barbieri reveló en medio de una charla telefónica con Mirtha Legrand en el aire de Mañanísima que deberá volver a pasar por el quirófano y contó el motivo.

“¿Vos estas bien de salud?”, le preguntó la Chiqui y fue entonces cuando la mamá de Fede Bal detalló: “Yo estoy bien, me tengo que operar porque yo tengo prótesis mamarias y se rompió una”.

“Entonces el doctor me dijo que me tengo que operar. No es nada grave pero viste cuando te dicen que es una operación un poco de miedo te da. Tengo buenos profesionales conmigo y por eso estoy tranquila”, expresó Carmen al final.

Carmen Barbieri aprovechó la comunicación telefónica con Mirtha Legrand por su cumpleaños para agradecerle por rezar por ella en sus momentos más delidados de salud.