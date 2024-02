La dura advertencia de Leandro Santoro por el conflicto entre el Gobierno y los gobernadores: “Puede pasar lo que le pasó a los yugoslavos”

El diputado nacional de Unión por la Patria utilizó como ejemplo el desmembramiento de Yugoslavia para sostener que la propuesta de Javier Milei no es federal, al querer castigar a las provincias, y subrayó que puede tener consecuencias.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro compartió este sábado una dura advertencia de lo que cree que podría ocurrir si continúa el conflicto entre el el Ejecutivo nacional y los gobernadores, a raíz de los cruces entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente Javier Milei por el giro de los fondos coparticipables. El legislador planteó que podría suceder el “desmembramiento de la Argentina”.

Consultado en la pantalla del canal C5N el sábado por la noche respecto a su opinión sobre el mencionado conflicto y las amenazas que se lanzaron el jefe de Estado y el mandatario provincial, Santoro analizó: “Entiendo que la discusión es de medias verdades. El Gobierno dice que Chubut tiene una deuda con ellos y que tenía como garantía la coparticipación y que como no cumplieron con los pagos le van a ir reteniendo los fondos”.

“En cambio Torres dice que hace 15 o 20 días viene pidiéndole al Banco Central que le autorice a restructurar la deuda y resolverlo por las buenas, pero que deliberadamente [el Gobierno] quiere generar este problema para mostrarle a las otras 23 provincias que gobernadores que hagan lo que hizo él -el amparo por los fondos de trasporte- le va a pasar lo que le pasó a los chubutenses”, explicó el legislador.

Con esto en mente, fue que se animó a vislumbrar una posible teoría sobre lo que podría pasar en el país. “Antes de que pasara esto, porque lo vengo viendo, dije que esto termina en la balcanización de la Argentina. El desmembramiento del país. Puede pasar lo que le pasó a los yugoslavos. Ojo”, definió el politólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires en referencia al proceso de fragmentación en estados más pequeños que sufrió Yugoslavia a inicios de la década de 1990.

En ese sentido, Santoro profundizó: “Cuando tenés un Presidente que en lugar de entender que tiene que hacer un proyecto federal, tendiendo puentes, tira nafta sobre un fuego preexistente y se plantea estas actitudes. La Argentina es un país que ya venía con problemas importantes”.



Tras ello, el excandidato a jefe de Gobierno porteño por UP en las pasadas elecciones, señaló que uno de los problemas radica en entender el conflicto con una mirada AMBA céntrica o más aún desde la ciudad de Buenos Aires. “Hay un problema entre el conurbano [bonaerense], Córdoba, los patagónicas, que no podemos resolver como sociedad. Milito y hablo con gente de todos lados. Y las lecturas son distintas a las que hacemos en el AMBA”.

Santoro sostiene que hay un discurso repetido por una parte de la dirigencia política en donde se le endilga la responsabilidad de los problemas a las personas que cobran planes sociales y que eso se “vas sedimentando”. “Este un presidente de la capital federal donde tenemos la tendencia a pensar que somos el centro mundo. Que haya un porteño que no conozca la Argentina es una provocación. Se plantean estas soluciones de que cada uno se las arregle como pueda”, dijo y añadió: “Ya habían dicho, medio en chiste medio enserio, ‘vamos a aponer en discusión el pacto de San José de Flores’”.

Por otro lado, el legislador que representa a la ciudad de Buenos Aires consideró que podría haber un fractura entre La Libertad Avanza y Pro. “Estamos cerca de la fractura del bloque de poder: que la alianza no nata de Macri y Milei no se constituya. Me cuesta imaginarme a [Ignacio] Torres avanzando sin un medio guiño de Macri”.



“Macri se debe dar cuenta que la inestabilidad de Milei puede hacer naufragar cualquier proyecto político y que eso lo puede arrastrar, porque Milei tiene una parte de sus votos. Sabe que esa inestabilidad puede llevar a que el fracaso sea de Milei, pero también de él”, sugirió y marcó la diferencia con respecto a la actitud de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien no dudó en posicionarse del lado del Presidente pese a haber apoyado a Torres durante las elecciones en Chubut. “Bullrich no tiene nada para perder. Es una gran diferencia. La derecha argentina debería reorganizarse para agregarle racionalidad”.



Por último volvió sobre la actitud de Macri: “No tengo nada que ver con la mirada de Macri, pero es un político profesional. Un hombre de derecha con sus virtudes y con sus defectos. Pero estoy seguro, sin conocerlo, que debe ver cómo se maneja esta gente y se debe agarrar la cabeza”.