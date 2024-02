Un hervidero de intrigas y arrebatos lastra a un Gobierno en el que sólo rige la motosierra de Caputo

Trama de relaciones y razones detrás del impensado “chavista” Nacho Torres. Un aliado sindical con experiencia en cortar ductos. El enojo de Pettovello y un ministerio que no arranca. Dimensiones sórdidas en la pulseada Macri-Milei.

Por Sebastián Lacunza para el DiarioAr



La baja en las transferencias del Gobierno nacional a las provincias sería, en términos reales, de entre 15% y 20% este año con respecto a 2023, según estimaciones de consultoras y agentes financieros que siguen las cuentas de los 24 distritos subnacionales. La abrupta caída radica en los impuestos coparticipables por ley, que explican el 90% de los giros, y también en las denominadas transferencias discrecionales (aportes del Tesoro, financiamiento directo de obras públicas, subsidios y asistencia social), que representan el resto.

Un descenso en los ingresos de esta magnitud pone a casi todas las provincias en situación de descalabro fiscal, mientras Javier Milei y Luis Caputo celebran el déficit cero nacional registrado en enero. Ese “éxito” mileísta, alcanzado en circunstancias tan excepcionales —licuación de ahorros, gastos y salarios; pagos pisados de importaciones— que despierta dudas incluso entre convencidos del rumbo, sólo es festejable en el micromundo que habita la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda desde el 10 de diciembre.

El motivo principal de la caída en los ingresos federales y provincias está disparado por la recesión; un cúmulo de penurias, privaciones y despidos que Milei explica con goce como parte de su apuesta a la extinción del Estado, con una irresponsabilidad rayana con la inhumanidad. La regresiva eliminación del impuesto a las Ganancias (ingresos altos) dispuesta por el Gobierno de Alberto Fernández, en septiembre pasado, suma otro factor de deterioro en las cuentas públicas. El diputado Milei votó a favor de esa eliminación y el presidente Milei, por ahora, no parece dispuesto a revertirla, en tanto le sirve para lo que él considera un escarmiento a los gobernadores.

Provincias VIP y de las otras

El sablazo en las transferencias a las provincias no pega a todas por igual. La mayoría de las del Norte sólo recaudan entre el 10% y el 25% de sus ingresos vía impuestos locales; el resto proviene de la coparticipación y los giros discrecionales. En los distritos del centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza), la recaudación local-nacional está más repartida, en virtud de la diversificación y productividad de sus economías. Las que tienen recursos hidrocarburíferos, con Neuquén y Chubut a la cabeza, cuentan además con las regalías que deja su explotación. En tiempos de evaporación del peso, un recurso que se vende en dólares, para el que el Estado nacional invirtió miles de millones en infraestructura, exenciones y subsidios, marca la diferencia de la Argentina saudita.

El tan criticado —a veces con razón— régimen de coparticipación federal tiene una base de justicia. El 56,66% de los impuestos federales (IVA, lo que queda de Ganancias, Bienes Personales) que se reparte entre las provincias no obedece estrictamente a la cantidad de población ni al aporte de cada una. Es lógico que Santiago del Estero o Corrientes, con generaciones desfavorecidas, discriminadas y expoliadas, y menos recursos naturales, reciban un “premio” sobre Buenos Aires, Santa Fe o Neuquén, cuyos habitantes no tienen ningún mérito en particular por la fertilidad de sus campos, la cotización de la soja en Chicago o los dinosaurios que habitaron esas tierras hace millones de años y dejaron transicionar sus restos fósiles al petróleo.

Javier Casabal, economista del agente financiero Adcap, esbozó un escenario de baja de 20% de las transferencias en 2024. Dos subnacionales quedarían con superávit, cuatro con un déficit “manejable” de entre 0,1% y 4%, y el resto, con desbalances superiores al 7% de su presupuesto, informó la agencia estadounidense REDD. Varias de ellas afrontan deuda externa en dólares. Es decir, una situación insostenible si sus gobernadores pretenden que sus hospitales atiendan a los enfermos y las escuelas den clases, por más que cancelen algún festival con Fátima Flórez como invitada estrella.

Los caminos de Torres

Los dos distritos que podrían alcanzar el superávit en 2024 son la Ciudad de Buenos Aires —por obvias razones— y Chubut. Esta provincia, que pasó de manos del massista Mariano Arcioni al macrista Ignacio Torres en diciembre, cuenta con las regalías del petróleo y un presupuesto más o menos en equilibrio tras un ajuste feroz y desordenado —meses de retraso salarial de empleados públicos, aumentos por debajo de la inflación— implementado por el gobernador saliente. Arcioni, compañero de escuela secundaria de Sergio Massa, condujo la economía chubutense como una montaña rusa. Malgastó, se endeudó y cortó el chorro. Se fue con enorme descrédito dentro del peronismo, pero, silencioso, consiguió una banca en el paraíso del Parlasur.

La deuda de Chubut con el fideicomiso de financiamiento provincial que orbitaba en el Ministerio del Interior es similar a la de otros distritos. El instrumento fue utilizado como vía de rescate por todos los últimos gobiernos nacionales, incluido el de Macri. Como el pago del préstamo actualiza por inflación, la estampida provocada por la maxidevaluación de diciembre multiplicó el monto. Los aduladores de la devaluación no la vieron.

Si un gobernador no podría esperarse que fuera objeto de la letrina insultante de Milei, es el chubutense Ignacio Torres. Proveniente de una familia radical y miembro del ala dura del PRO, Torres exhibe afinidades ideológicas indudables con el Presidente. Esa coincidencia le ahorró al chubutense la deshonra de panquequearse en que incurrieron varios de sus colegas, que se tiraron a la pileta de Milei sin comprobar si había agua y, dos meses después, tratan de volver a la orilla.

De Torres tampoco podría esperarse nada en contra de los intereses de la industria del petróleo. No es algo que se estile en los gobernadores de provincias hidrocarburíferas y menos en él, por razones ideológicas y más allá. El padre de Torres se dedica al negocio de las estaciones de servicio y la venta de combustible, instancia en la que también incursionó el joven a quien Milei intentó menoscabar el viernes como “Nachito”.

Por si faltara algo, el ascenso de Torres a la gobernación se dio de la mano de una alianza con el sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut. Su titular, Jorge “Loma” Avila, ingresó en diciembre a la Cámara de Diputados por la lista de Juntos por el Cambio, en el marco de un acuerdo con el gobernador. El sindicalista —un peronista de la vieja escuela— eludió de inmediato el dogmático bloque PRO y se anotó en el más pragmático Hacemos Coalición Federal, la paleta de colores que comanda Miguel Ángel Pichetto. Ávila tiene experiencia y capacidad de bloquear la producción petrolera por vía de la protesta gremial, de modo de eximir al gobernador de la acción “chavista” —como señalaron los medios de Milei— de cerrar un caño y enfrentar consecuencias legales.

Las fuentes que conocen las terminales de Torres coinciden en que su impetuoso frenesí federalista sería impensable sin la anuencia de Mauricio Macri. La pulseada entre el expresidente y su sucesor libertario alcanza capítulos sórdidos, que no excluyen ribetes de Inteligencia.



En cualquier caso, además del incierto devenir legal, la amenaza de Torres de cortar la producción de petróleo tiene poco vuelo. Sufriría la Nación, pero más lo haría la provincia. Lo impactante —y allí la fortaleza del chubutense— es la velocidad en la que se conformó un bloque de todas las provincias patagónicas, que tiene en sus seis distritos a políticos de procedencia variada.

Un Presidente que la ve

Milei sigue celebrando su perspicacia. En su relato, todo le sale bien, porque se cumplen sus objetivos subalternos sin que nadie los viera venir.



Los hechos: fracasó la refundacional ley ómnibus y las sombras que se ciernen sobre el refundacional DNU son hoy mayores que hace una semana. Aun si el oficialismo opta por el plan minimalista de proyectos que no impliquen cientos de modificaciones en el corpus jurídico, la suma de La Libertad Avanza y el PRO está a unos 50 diputados y unos 20 senadores de obtener mayorías para aprobar proyectos, en momentos en que Milei y Caputo lanzan al ruedo la hipótesis de que el FMI podría aportar los miles de millones de dólares para la dolarización.

Fuentes parlamentarias dan por perdida la votación en el Senado sobre el mega DNU, por lo que esa herramienta redactada por el estudio Bruchou & Funes de Rioja e inspirada en Federico Sturzenegger dependerá de la anuencia de la Cámara de Diputados —la reforma impulsada por los Kirchner exige el rechazo en ambas cámaras para derogar—. El “nido de ratas”, como descerrajó Milei, deberá expedirse sobre ese instrumento de urgencia que se propone reemplazar cientos de leyes. Entre tantos agraviados, es probable que la angustia del reformista Rodrigo de Loredo por no poder ayudar al Presidente sólo se incremente.

Como demuestra el bloque Provincias Unidas del Sur, a la hipótesis de un Congreso adverso se suma el riesgo del colapso de la relación con los gobernadores.

Se trata cada vez menos de una lógica marcada por opositores, afines, vendidos, extorsionados u oportunistas. En los papeles, Torres tenía muchas más chances de sellar acuerdos con Milei y los mileístas del PRO que con sus vecinos de la Patagonia, pero como el ultraderechista plantea una dinámica en la que su éxito implica el fracaso de los gobernadores, éstos, por instinto de supervivencia, podrían no tener más remedio que reaccionar, sea con recursos judiciales y votaciones en el Congreso, o medidas de hecho.