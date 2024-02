Gol de Alario para la agónica victoria del Inter de Coudet en el clásico ante Gremio

El delantero argentino marcó en el festejado 3-2 de su equipo ante el clásico rival.

Inter de Porto Alegre, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, le ganó hoy como local de forma agónica a Gremio por 3 a 2, en encuentro válido por la décima jornada del Campeonato Gaúcho.

El equipo del ex Racing Club comenzó en desventaja por un gol en contra del zaguero Renê Rodrigues Martins (15m. PT), para que luego iguale el mediocampista Mauricio Magalhães (26m. PT).

El volante paraguayo Mathías Villasanti (ex Temperley) volvió a poner al frente a Gremio (11m. ST), pero el ingreso del delantero nacional Lucas Alario, a los 18 minutos del complemento, inició la remontada local.

En la primera pelota que tocó, el ex River Plate ejecutó una media vuelta dentro del área e igualó el desarrollo al minuto de ingresar, para que el enganche Alan Patrick confirme la victoria al convertir un penal cometido por el defensor y capitán Walter Kannemann (ex San Lorenzo), en el cuarto minuto de descuento.

En el conjunto del "Chacho", además, fue titular el zaguero Fabricio Bustos (ex Independiente), mientras que en la visita hizo lo propio el arquero Agustín Marchesín (ex Lanús), en tanto que el delantero Cristian Pavón (ex Boca Juniors), ingresó en el segundo tiempo.

Inter se afianzó como líder del certamen estatal con 25 unidades, 5 por encima de su escolta Gremio, a falta de una jornada para terminar la primera fase.

En el Campeonato Paulista, el delantero Jonathan Calleri (ex Boca) colaboró con un tanto, de penal, para la igualdad de Sao Paulo, donde también fue titular el defensor Alan Franco (ex Independiente), como visitante ante Guaraní por 1 a 1.

Por el mismo certamen, el volante Leandro Maciel (ex Aldosivi de Mar del Plata), fue titular en la victoria de Botafogo de Ribeirão Preto como local ante Portuguesa por 2 a 1, mientras que el delantero Julio César Furch (ex Arsenal de Sarandí) ingresó desde el banco de suplentes en el triunfo de Santos como local ante São Bernardo por similar resultado.

Al momento de esta publicación, Corinthians cerraba la décima jornada del torneo paulista ante Ponte Preta, con el centrocampista Rodrigo Garro (ex Talleres de Córdoba) de titular y el volante Fausto Vera (ex Argentinos Juniors) como suplente.

Por su parte, el delantero Lucas Di Yorio (ex Aldosivi) anotó un doblete en la victoria de Athletico Paranaense en su casa ante São-Joseense por 3 a 1, en encuentro válido por la jornada 11 del Campeonato del estado de Paraná.

El lateral Leonardo Godoy (ex Estudiantes de La Plata) también fue titular en el local, en tanto que el atacante Tomás Cuello (ex Atlético de Tucumán), ingresó como suplente.

Además, por la también décima fecha del Campeonato Carioca, Flamengo, con el arquero Agustín Rossi (ex Boca), se impuso como local en el clásico ante Fluminense por 2 a 0, donde el goleador Germán Cano (ex Lanús) fue titular.

Los tantos los firmaron el delantero Pedro (8m. ST) y el atacante Éverton Sousa Soares (33m. ST).

Por último, Cruzeiro, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, venció como visitante a Pouso Alegre por 2 a 0, en encuentro correspondiente a la séptima jornada del Campeonato Mineiro.

El segundo gol lo firmó el delantero Juan Dinenno (ex Temperley), a los 41 minutos del segundo tiempo.