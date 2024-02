Manchester City visita a Luton en busca del pase a los cuartos de final de la FA Cup

El equipo de Julián Álvarez sale a escena en el certamen más antiguo de la historia del fútbol.

Manchester City, vigente campeón de la FA Cup de Inglaterra, visitará a Luton Town en busca de la clasificación a los cuartos de final.

El partido se realizará desde las 17 en el estadio Kenilworth Road y será transmitido por ESPN y Star+.

El equipo dirigido por Pep Guardiola irá por la clasificación con la probable presencia de Julián Álvarez de titular, luego de haber sido suplente e ingresar apenas 16 minutos en el último compromiso ante Bournemouth por la Premier League.

El delantero campeón del Mundo en Qatar 2022 ya marcó en esta edición de la Copa FA en la goleada sobre Huddersfield (5-0) por los 32avos de final.

El cordobés, de 24 años, todavía no hizo goles en febrero y lleva cinco partidos sin marcar.

Este lunes, en la apertura de los octavos de final, Coventry City goleó a Maidstone por 5 a 0, y hoy jugarán Bournemouth vs. Leicester City (a las 16:30) y Blackburn Rovers vs. Newcastle United (16:45).

El miércoles seguirá la acción con Chelsea vs. Leeds United, 16:30; Nottingham Forest vs. Manchester United,

Wolverhampton vs. Brighton and Hove, 16:45, y Liverpool vs. Southampton, 17:00.