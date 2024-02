Crítica de "Desconocidos", amor desatado entre Paul Mescal y Andrew Scott

Andrew Haigh firma este refinado cóctel de melancolía y romanticismo con una pareja de lujo y una Claire Foy espectacular regado con la envolvente música de The Pet Shop Boys.

Por Manu Yáñez

Para Fotogramas

La cuestión temporal ha sido siempre una preocupación central del cine de Andrew Haigh. En ‘Weekend’ (2011), la película que lo situó en la escena internacional, el británico sopesó cuánta pasión romántica podía caber en un fin de semana, mientras que ‘45 años’ (2015), el film que lo consagró, se presentaba como un estudio sobre la cantidad de expectativas y frustración que podían generar décadas de matrimonio. Dicho esto, nada podía prepararnos para el cóctel de retruécanos temporales que se dan cita en ‘Desconocidos’, en la que un hombre de mediana edad, guionista de cine, se reúne con sus padres, ¡y descubre que estos aparentan la misma edad que él! Además, lo interesante del caso es que, a través de esta enigmática premisa argumental, Haigh no solo transita de un tiempo cronológico a uno más ambiguo, sino que también aprovecha la ocasión para desmarcarse del rigor realista en busca de un extrañamiento estilizado, que aparece propulsado por el ‘synth pop’ de Frankie Goes to Hollywood y The Pet Shop Boys. Podríamos pensar en una variante del David Lynch más nostálgico pasada por el filtro surrealista de Charlie Kaufman.

Basada en la novela ‘Strangers’ de Taichi Yamada, ‘Desconocidos’ sabe sacar partido de aquella fértil tradición fantástica nipona que ahonda en la difuminación de la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos. De hecho, el conjunto de la película podría verse como una versión extendida de la memorable escena de ‘Cuentos de la luna pálida’ (1953) de Kenji Mizoguchi en la que un hombre regresaba a su hogar para degustar el más dulce y efímero reencuentro con su esposa… ya fallecida.

Y por si lo anterior no fuera suficiente, Haigh condimenta su nueva incursión en el drama intimista con un relato romántico en el que la reserva meditativa de Andrew Scott y el atrevimiento sensible de Paul Mescal traen a la mente el pasional duelo que protagonizaban Tony Leung y Leslie Cheung en ‘Happy Together’ (1997) de Wong Kar-wai. A la postre, más allá de sus malabarismos narrativos, ‘Desconocidos’ acaba desplegando una serena reflexión sobre la perenne batalla del colectivo ‘queer’ contra los prejuicios impuestos por la heteronormatividad.

Para gozar de un refinado cóctel de melancolía y romanticismo.