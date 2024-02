Javier Milei prohibirá por decreto el uso del lenguaje inclusivo en toda la administración pública nacional

El vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno "iniciará las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional".

Por decisión del presidente Javier Milei, se prohibirá el uso del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Así lo anunció esta mañana el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “No se va a poder utilizar la letra e, el @, la x (comúnmente usadas para no dar indicios de género) y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos”, explicó el funcionario del gabinete nacional.

“El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos en la lengua castellana, es el español. No veo por qué haya que tener estructuras y no vamos a participar en un debate sobre eso porque consideramos que las perspectivas de género se utilizaron también como negocio de la política”, ahondó Adorni sobre la medida. Un anuncio similar ya había hecho horas atrás el Ministerio de Defensa, con Luis Petri al frente.

Por otro lado, el vocero presidencial alentó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a presentarse en la Justicia, como anunció que hará en la Corte Suprema, para reclamar la restitución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. ”Que lo haga y claramente seguirá el curso legal y lo respetaremos”, respondió Adorni y aseguró que “todo lo que sea discrecional, será recortado a las provincias”.

“Los argentinos entendimos que queremos vivir en un país normal y simplemente un gobernador que mantiene una deuda con la Nación acepta sus responsabilidades, honra y paga sus deudas de ninguna manera se le ocurriría amenazar con dejar a un país sin combustible”, arremetió Adorni sobre el reclamo del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y apuntó también al titular del Ejecutivo de La Rioja y a los sindicalistas.

Adorni dijo que, “por el momento, no está en los planes del Gobierno hacer una convocatoria en general” a los gobernadores, en medio de una disputa por recortes de fondos y subsidios. El vocero dijo que aún no podría indicar si otra provincia será afectada próximamente con el recorte de fondos, pero “las transferencias discrecionales se están dejando de hacer en un país donde no hay plata, no hay recursos”. “Solo se va a transferir lo que la ley obliga a hacerlo”, reiteró como en otras oportunidades.

“No consideramos que una cuestión que tiene que ver con el ámbito legislativo y en materia de libertades pueda ser opacada porque algún gobernador pueda no estar de acuerdo con determinadas políticas fiscales que está implementando el Gobierno nacional, que a su vez apela a que las provincias acompañen”, dijo Adorni sobre la posibilidad de que el cruce entre las autoridades provinciales y la Nación empañe el tratamiento de la ley Bases y del DNU.

“Entendemos que el gobernador de Chubut tuvo un exabrupto con todos los argentinos y lo tomamos como una equivocación en virtud de haber leído los términos y condiciones del descuento de la cuota del fondo de la deuda con la Nación que era pasible de ser descontada de la coparticipación”, prosiguió el vocero sobre el conflicto con el gobernador Torres.