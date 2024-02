Los gobernadores patagónicos le propusieron una tregua a Milei y lo invitaron a un encuentro en Chubut

Los mandatarios dieron una conferencia en el Senado y le bajaron el tono al conflicto por la coparticipación. Advirtieron sobre la inconveniencia de conflictos interminables en la Justicia.

Los gobernadores patagónicos propusieron este martes una tregua a Javier Milei, tras la fuerte disputa entre el Ejecutivo y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), por la quita de coparticipación y un ya lejano freno al envío de la producción de petróleo: cuatro mandatarios dieron una conferencia en el Senado, bajaron el tono al conflicto e invitaron al Presidente a un encuentro regional que se realizará el 7 de marzo próximo en la ciudad de Puerto Madryn.

Torres fue quien encabezó la conferencia junto a los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El último lo hizo por la vía virtual, mientras que el único que no asistió al convite fue el fueguino Gustavo Melella.

Además del guiño activado para disminuir la tensión política y la violenta guerra en redes sociales, los gobernadores advirtieron a Milei y a La Libertad Avanza sobre un punto clave: evitar la proliferación de conflictos interminables que finalizan en la Justicia. Si bien no reniegan sobre esa instancia, la mayoría mencionó el tema durante la conferencia para frenar a tiempo una bola de nieve de consecuencias desconocidas.

“Si no nos visibilizábamos, nos pisaban”, fue la respuesta de Torres ante una consulta sobre un potencial freno al envío de petróleo. El gobernador entendió rápido como su par cordobés, Martín Llaryora, que fomentar una queja contra Milei iba a darle escala nacional a la puja en cuestión. No obstante, en la conferencia de prensa de las últimas horas dio a entender que pisotear la distribución de energía representaba una última instancia de compleja aplicación, tal como insinuaron en las últimas 48 horas varios gobernadores patagónicos.

El mandatario chubutense logró días atrás un aval de la justicia sobre subsidios al transporte, mientras que este martes consiguió una victoria sobre la coparticipación que retuvo Nación por un contrato de deuda que la gestión anterior se comprometió a pagar. Ambos expedientes continuarán por la vía de las apelaciones desde la Casa Rosada, aunque para Chubut ya están “saldadas”.

La reunión de ayer también mostró lo impensado para muchos, menos para Milei y quienes lo tratan de entender: un encuentro de gobernadores de partidos provinciales, del macrismo, peronismo y kirchnerismo para defenderse ante Nación y, en el punto más álgido de la trifulca, virar y sentar las bases para izar una bandera blanca. Será interesante ver una eventual reacción de la Casa Rosada y, en especial, el discurso que dará este viernes el jefe de Estado, cuando inaugure un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso.

Durante la tarde de este martes fue llamativa la ausencia de senadores que responden a estos gobernadores. Por caso, en la conferencia sólo se vio a los legisladores Pablo Bensusán (La Pampa), Pablo Blanco (es radical fueguino y no responde a Melella), Natalia Gadano (Santa Cruz) y Mónica Silva (Río Negro). No aparecieron colegas del ex Juntos por el Cambio -salvo Blanco-, así como el santacruceño José María Carambia, sobre quien desconfían en la provincia por su intención de vuelo propio para atrapar el poder local.

Otra señal de atención de los gobernadores al Ejecutivo, de cara al futuro en el corto plazo, apunta a las concesiones hidroeléctricas, que involucra un negociado mega millonario. “No vamos a devolver con agravios ningún agravio”, sostuvo el peronista Ziliotto. En tanto, Vidal dejó en claro “la inmadurez política lo resuelve la justicia”.

Por su parte, Weretilneck fue el primero en confirmar la invitación a Milei para el 7 de marzo próximo en Puerto Madryn. Allí, las legislaturas de los distritos patagónicos tendrán un plenario junto a gobernadores, intendentes y sindicatos, entre otros. Es decir, gran parte de lo que Milei califica de “casta”.