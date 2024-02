La ridícula propuesta que recibió una inquilina por parte de la inmobiliaria: "Ya deliran"

Una joven inquilina relató el insólito mensaje que recibió de parte de la inmobiliaria. Según lo que expuso en su cuenta de "X", al notar que no podrá aumentar el precio del alquiler inmueble, la dueña exigió una ridícula propuesta.

En la actualidad, alquilar está cada vez más complejo y los inquilinos cada vez más atemorizados por los aumentos que pueden llegar en cualquier momento. En este sentido, una usuaria relató en redes sociales la curiosa experiencia que tuvo con la inmobiliaria cuando esta le envió un descabellado mensaje para pedir un dinero extra en el próximo pago debido al enojo de la dueña de la vivienda.

Así lo detalló una joven tuitera en su perfil de X (Twitter antes de la intervención de "X Corp"), quien recibió un atrevido mensaje de parte de la agencia de propiedades explicando que, con motivo de la ausencia de aumentos mensuales en el contrato, la propietaria exigió una ridícula solución.

La cuestión trascendió debido a la elevada cifra de reproducciones que obtuvo el drama inquilino: 7,1 visualizaciones divulgaron el descargo de la muchacha que no pudo contener su bronca por el reclamo que recibió. En el posteo, "morapetraglia" reveló que la inmobiliaria le aclaró que deberían "pagar más" y de ahí la insólita exigencia para aumentar el pago.

Según lo que contó Mora, la inquilina de la historia, a raíz de que en el contrato que firmó junto a su locataria no figura la existencia de incrementos del precio mensuales, esta renegó y exigió a la inmobiliaria que la "apriete" un poco.

Así es como decidieron enviarle un recado para solucionar el tema cuanto antes, aunque, por su parte, no fue bien recibido. "La inmobiliaria nos mandó un mensaje diciéndonos que la dueña estaba enojada porque estábamos pagando muy poco", explicó la tuitera. Y para sorpresa de todos, agregó que la dueña de la propiedad insistió en que paguen más "voluntariamente".

absurdo que acababa de leer. Por esta razón, más abajo en su propio hilo develó que además de lo insólito del reclamo, la casa deja mucho que desear: "Cabe aclarar que la casa nunca estuvo en condiciones, y que no nos pueden aumentar porque alquilamos bajo la vieja ley de alquileres", detalló.

A modo de contexto, si el contrato se hubiese redactado durante estos días, a causa de la liberación del mercado inmobiliario, la propietaria podría aumentar cuando ella así lo quiera. Sin embargo, al estar sujeta a la normativa anterior, el monto deberá permanecer así un tiempo más.

"Además, me quedan dos o tres meses de contrato y me voy, tampoco es que el dueño se va a cagar de hambre, es un twit nomás, no me bardeen", bromeó Mora, y concluyó la mala experiencia planteando, "¿Quién en su sano juicio le donaría plata a una inmobiliaria? Que se manejen", cerró.