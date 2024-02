¿Por qué los perros buscan dormir con sus dueños?

Que tu perro necesite compartir la cama contigo es mucho más que un gesto de afecto o cariño. Más bien se trata de una expresión profunda de su instinto y amor.

Cualquiera que tiene perros lo sabe: estos animales tienen una inocultable manera de demostrar cariño y son de los seres más leales del planeta. Nuchas veces lo hacen en los momentos menos convenientes, por ejemplo a la hora de nuestro descanso. Por este motivo muchas personas se hacen la pregunta: ¿por qué tu perro quiere dormir en tu cama?. Estas ganas inocultables de los perritos de compartir la cama con sus dueños no es simplemente un capricho ni buscar comodidad. Ni si quiera una maña, sino que se arraiga profundamente en su esencia social y gregaria. Los perros, descendientes de lobos, han mantenido a través de su evolución la costumbre ancestral de la manada, para la cual el descanso es un acto comunitario. Es decir, no se trata de una preferencia; está en su naturaleza. Cuando tu perro o perra quiere dormir a tu lado está manifestando un claro un gesto de confianza y seguridad, reafirmando su papel dentro de la "manada" que ahora es tu familia, a la que el animal también pertenece. Durante la noche es muy común que tu perro busque instintivamente proteger y ser protegido. Este comportamiento se da por un fuerte sentido de pertenencia y una necesidad de asegurar el bienestar colectivo. Al compartir el lecho, los perros sienten que juntos pueden enfrentar cualquier amenaza, por más pequeña o imaginaria que sea. También hay que tener en cuenta que para tu perro, tú representas una figura de autoridad y afecto, un líder al que vale la pena seguir y proteger, porque también lo protegerás. Al dormir contigo, el perrito manifiesta su respeto y devoción de una manera que va más allá de las simples muestras de cariño diurnas. Es, sin dudas, una de las expresiones más sinceras de su amor animal. Cuando tu perro busque un lugar a tu lado en la cama, recuerda que no lo hace solamente por confort o capricho. Es su manera de decirte que eres importante, que te ama y que desea cuidarte incluso en el silencio de la noche. En el mundo de tu perro, dormir juntos es el máximo símbolo de compañerismo, amor y lealtad incondicional.