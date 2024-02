Con Lema casi descartado, el once que planea Diego Martínez en Boca para recibir a Belgrano

El defensor se hizo estudios y por una pequeña lesión muscular no estaría disponible este domingo.

Boca recibirá a Belgrano de Córdoba este domingo en La Bombonera desde las 19.15, por la octava fecha de la Copa de la Liga en la Zona B, y el entrenador Diego Martínez tiene la idea de repetir el equipo que empató 1-1 con River en el Monumental, a excepción de Cristian Lema que está casi descartado por lesión y este miércoles por la mañana se entrenó aparte.

Lema se hizo estudios luego de presentar algunas molestias tras terminar con lo justo en lo físico el Superclásico y los resultados arrojaron una pequeña lesión muscular que lo dejaría afuera del partido ante el Pirata (aunque todavía no lo descartan del todo). Si no evoluciona de buena manera, el zaguero difícilmente está también el miércoles contra Unión de Santa Fe y regresaría para disputar el clásico frente a Racing en la décima fecha.

De esta manera, Nicolás Valentini se perfila para entrar en el once para conformar la zaga con Nicolás Figal y el resto del once sería el mismo, con Sergio Romero en el arco; el peruano Luis Advíncula y Lautaro Blanco en los laterales; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Equi Fernández y Kevin Zenón en el mediocampo y los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel en el ataque.

Por otro lado, Frank Fabra y Jorman Campuzano volvieron pero solo el mediocampista estuvo a la par del grupo después de que ambos estuvieron con gripe el martes, mientras que Marcos Rojo y Guillermo Fernández aún no están para volver entre los convocados (el zaguero se recupera de un desgarro y el mediocampista de un esguince) y Darío Benedetto se fue descompuesto de la práctica.

El fixture cargado que se le viene a Boca

Domingo 3/3 a las 19.15 vs. Belgrano (L)

Miércoles 6/3 a las 19.15 vs. Unión (V)

Domingo 10/3 a las 21.30 vs. Racing (L)

Domingo 17/3 a las 21.00 vs. Estudiantes de La Plata (V)

Fecha FIFA (23/3) vs. Central Norte, por la Copa Argentina

Domingo 31/3 vs. San Lorenzo (L)

Miércoles 3/4 Copa Sudamericana (V)

Domingo 7/4 Newell's (V)

Miércoles 10/4 Copa Sudamericana (L)

Domingo 14/4 Godoy Cruz (L)

Info: TyC Sports