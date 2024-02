Salta estableció el cobro de la atención sanitaria a extranjeros no residentes

El Ejecutivo provincial afirmó que lo hace para “garantizar la solvencia del sistema público de salud”; sostuvo que desde países limítrofes realizan “tours sanitarios” de elevados costos para los hospitales salteños.

El gobierno de Salta estableció este jueves por decreto el arancelamiento de la atención sanitaria para los extranjeros que se encuentren en la Argentina de manera temporal, de vacaciones, o que tengan una residencia precaria, es decir, no permanente. La atención en casos de emergencias estará garantizada y no deberá ser abonada.

Así quedó plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia número 129 a través del cual el gobernador, Gustavo Sáenz, determinó que los extranjeros contribuyan a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales, ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud. “La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”, indicaron voceros gubernamentales.

El documento, rubricado también por todos los ministros del ejecutivo salteño, señaló que la provincia arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados por la atención de urgencia que sea requerida por los no argentinos.

Ajuste y emergencia económica

El gobierno salteño sostuvo que la crisis económica que atraviesa el país no resulta ajena a la provincia, que sufrió una disminución de ingresos, no sólo por el recorte de las transferencias nacionales, sino también por la disminución de la recaudación.

En ese escenario y ante la emergencia económica declarada a nivel nacional y provincial y la elevada inflación que encarecen los insumos, medicamentos y elementos destinados a garantizar la atención sanitaria “resulta necesario adoptar medidas para racionalizar de manera eficiente los recursos con los que se cuenta”, según manifestó el Ejecutivo de Sáenz.

La necesidad de regular la modalidad de acceso al sistema de salud público para los extranjeros se basa en la particular posición geográfica de la provincia, que limita con tres países (Chile, Bolivia y Paraguay), por lo que de manera habitual y constante recibe una gran cantidad de personas extranjeras que solicitan atención sanitaria, según dijo el gobierno provincial.

En ese sentido, el gobierno salteño destacó que, desde estos e incluso otros países, se organizan “tours sanitarios” que ofrecen atención en los hospitales del sistema público provincial en donde requieren en muchos casos tratamientos prolongados y de altos costos, como así también cirugías, cesáreas, entre otros que no son circunstanciales sino programados.

Ante esta situación, el gobierno de Salta consideró “imperioso brindar una solución normativa razonable y acorde a las premisas constitucionales y normativas aplicables en la materia para proteger la sustentabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema de salud pública”. Y sostuvo que se trata de “una problemática diaria que vive la provincia en sus centros asistenciales públicos”.

“Conforme a la Ley Nacional de Migraciones, los extranjeros se agrupan de acuerdo a su ingreso y permanencia, en cuatro categorías de residentes: permanentes, temporarios, transitorios y precarios”, expresó el gobierno de Sáenz y agregó que “por ello es necesario establecer que tanto a los residentes permanentes como a los temporarios se les brindará atención sanitaria en forma igualitaria a los nacionales”.

El gobierno argumentó su decisión en que “las personas incluidas en esas categorías contribuyen al erario público mediante el pago de sus impuestos, que son los que sostienen el sistema de salud pública de la provincia”.

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, brindará este jueves una conferencia de prensa para dar detalles de la medida adoptada por el gobernador Sáenz. En febrero el ministro había anunciado que ya trabajaba en el arancelamiento de los servicios de salud para extranjeros. En su momento había justificado: “En Bolivia se paga todo al igual que en Brasil o cualquier parte del mundo. Es lo que corresponde, porque cada uno tiene que cuidar los recursos de su ciudad”.

Esta semana fue el propio gobernador Sáenz quien aseguró en una entrevista que los extranjeros deberían pagar. “Venía pensando esta medida hace mucho tiempo: cobrarle a los extranjeros como nos cobran a los argentinos cada vez que vamos afuera. Lamentablemente no nos queda otra y no significa discriminar ni mucho menos. No podemos atender a los nuestros. Si no hay plata primero están los salteños”, dijo Sáenz en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann.