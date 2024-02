"El grueso del ajuste se ha generado por el sistema previsional y la reducción de recursos a las provincias"

El analista político Gustavo Marangoni, consideró durante una charla con Radio Panorama que "los ajustes siempre recaen en los hombros de la sociedad", a propósito de las medidas económicas llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei.

Durante una charla con "Buen Día Santiago", el politólogo Gustavo Marangoni realizó un pormenorizado análisis de las diferentes medidas que el Gobierno Nacional ha tomado desde la asunción de Javier Milei, poniendo la lupa sobre las medidas de ajuste fiscal.

En tal sentido, señaló que los números de enero de los que Milei se jactó por un "superavit presupuestario" fueron generados en su mayoría por el ajuste sobre "el sistema previsional y la reducción de los recursos dirigidos a las provincias, y luego por la quita de fondos a sectores como la Educación y el Transporte. Está más que claro donde recae la naturaleza del ajuste.

"Los ajustes siempre recaen en los hombros de la sociedad, depende de la orientación del gobierno, en este caso más del 40% están en el sector jubilatorio. El gasto jubilatorio es el grueso del gasto del sector público nacional", agregó.

Enfrentamiento con los gobernadores

En relación con el enfrentamiento que el presidente Milei mantiene con los gobernadores, indicó que sus actitudes "confirman que desde su perspectiva, forman el corazón de la casta. Para él, buscan detener el cambio que desde su mirada votaron los argentinos. Es difícil esperar que se corra de ese eje narrativo".

"El presidente tiene un diagnóstico, apoyado en una parte de la opinión pública, que se sostiene en la idea que el prestigio del poder legislativo es bajo y eso le permite el destrato, que a la vez consolide su base de legitimidad de ejercicio. Él se sostiene con ese discurso que es muy compacto, muy breve y muy contundente: 'no hay plata, se la gastaron o robaron los políticos, hay que hacer un ajuste y yo estoy en eso'. La concentración de la prosa, expresando una idea verosímil que no tiene necesariamente que ser verdadera, genera a la oposición el problema de cómo enfrentarla. Milei es una novedad en el sistema político argentino por su forma de proceder, porque muchas de las cosas que hace y de las expresiones que tiene, dejarían fuera del esquema a otra persona. Pero parece que ha incorporado esto a la biografía de su personaje", analizó.

Marangoni anticipó además, que quizás "el motor social vea con otros ojos mañana lo que hoy ve con simpatía o indiferencia. Los presidentes no cambian durante sus mandatos, cambia la mirada del ciudadano cuando pasa el tiempo. Menem era simpático y tenia un liderazgo refrescante, y años después mutó en la mirada de un presidente frívolo o indiferente a ciertas cosas, Cristina al principio era firme y con convicciones, pero después de un tiempo fue sindicada como alguien que agitaba el conflicto permanente. La pregunta es en qué momento cambia el estado de la opinión pública, es difícil saberlo".

Sin representatividad

Consultado en torno a la baja adhesión que Javier Milei tiene en todo el arco político nacional, el especialista subrayó que el presidente "es consciente de su debilidad"

"En algún sentido al inicio de su gestión me hace acordar a Néstor Kirchner, no por el propósito, pero Kirchner sabía que era un presidente débil en el 2003. Tenía que disciplinar al peronismo que estaba dividido y eligió adversarios como la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas. Milei sabe que es débil, tiene escasos diputados y senadores -algo que se evidenció en el tratamiento de la Ley Ómnibus- no tiene gobernadores, ni intendentes. Al percibirse así, tener una actitud negociadora puede ser perjudicial, entonces redobla la apuesta, porque tiene la capacidad de apostar más que quienes tienen mucho por perder. Los gobernadores e intendentes calculan más sus acciones por su representatividad cuando tienen que hacer una apuesta. Saben que el todo o nada es mucho. La persona más débil apuesta más, y eso pasa con el Presidente", agregó.

Finalmente, consideró que el particular horario elegido para dar su discurso en la Asamblea Legislativa "es una forma de manifestar que él hace todo distinto, es efectista".

"Todo dependerá del tono de lo que anuncie, algunos hablan de sorpresas. Habrá que ver si mantiene esa impronta de confrontación con lo que él denomina la casta y persevera con el ajuste fiscal", finalizó.