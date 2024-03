Crítica de "Dune: Parte dos", una desbordante joya visual

Denis Villeneuve regresa a Arrakis en "Dune: Parte dos", secuela que agudiza los aciertos y errores de la primera entrega entre gigantescos gusanos de arena.

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

Que la industria nos haya acostumbrado a los rodajes solapados de colosales producciones no significa que sea el mejor modo de afrontar una saga. Así lo han demostrado Legendary Pictures y Warner Bros. que, al hacer que la existencia de 'Dune: Parte dos' (2024) dependiese del éxito de taquilla de 'Dune' (2021), ha permitido a Denis Villeneuve enfocar la secuela como un nuevo proyecto, manteniendo la homogeneidad del conjunto bajo la excusa de la adaptación de la novela original de Frank Herbert, pero distinguiendo ambos títulos con los elementos suficientes para que no pareciese una mista travesía de más de cinco horas. Solo así, con el espíritu renovado del que ha tenido tiempo para preparar el rodaje individual tras lo aprendido en el primero, se puede llegar a la desbordante imaginería visual que Villeneuve y su equipo han plasmado en 'Dune: Parte dos', un film exorbitante en cada uno de sus elementos y el mejor ejemplo posible de la necesidad de la supervivencia de las pantallas grandes. Gigantes, a ser posible.

Todo en esta entrega es más imponente, exagerado y rimbombante, elementos imprescindibles en un cuento de hard science fiction que pedía a gritos un compromiso valiente con la parte más hortera de este culebrón intergaláctico. Los folletines familiares, los vericuetos religiosos y las turbulentas diatribas filosóficas del héroe convertido en mesías pasan al primer plano de un capítulo que nos muestra a los Harkonnen más desequilibrados, las tramas políticas más crueles y los gusanos más grandes. Envuelto en el dulce abrazo de la música de un Hans Zimmer que se cree el verdadero Kwisatz Hadarach, Timothée Chalamet se eleva al convencernos de su conversión en Muad'Dib, soportando incluso los planos que comparte con Rebecca Ferguson, Zendaya y Javier Bardem, los tres pilares fundamentales sobre los que se sostiene este Nuevo Testamento al que, por muy rotundo que sea su clímax final, le han vuelto a arrancar el Apocalipsis.

Villeneuve, desesperado por no abandonar la arenosa Arrakis, ha sido incapaz de cerrar el relato. Con 'El mesías de Dune' ya en mente, ha supeditado una conclusión satisfactoria al futuro regreso a un universo que podría ocurrir, también, con este arco ya liquidado. Es precisamente esta condición de narración discontinua lo que hace de 'Dune: Parte dos' un título más irregular de lo que los amantes de las salas repletas de aficionados podríamos desear. Como ya ocurrió en la primera, las casi tres horas de metraje se toman todo el tiempo necesario en regalarnos imágenes poderosas, pero son incapaces de contar lo que está ocurriendo sin dejar de parecer renglones subrayados de un libro elegido únicamente por los dibujos.

Por mucho que la 'Dune' (1984) de David Lynch huela a teatrillo cada vez que el soñador intenta dirigir a más de diez actores en la misma escena, aquella producción sí trataba de desenmarañar la parte humana de lo propuesto por Herbert. Con menos épica en pantalla, sus magnéticas noches coloreadas y la brillante sonrisa de Kyle MacLachlan subrayaban una idea fundamental que se ha convertido, cuarenta años después, en el mayor problema de la ocre sucesión de milagros fotográficos de un Villeneuve que no se atreve a dotar de vida a los elementos en plano: "Fear is the mind-killer".

Para acólitos convencidos y agnósticos con ganas de abrazar la fe en la gran pantalla.