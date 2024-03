Apertura de sesiones: más gobernadores declinan la invitación de Javier Milei

Si bien la mayoría de los jefes provinciales confirmó presencia, habrá ausencias llamativas y un puñado estira decisión de volar a Buenos Aires. Tensión con las provincias atravesará el discurso del Presidente.

El debut de Javier Milei como orador del acto de inicio del año parlamentario, con la apertura de sesiones ordinarias, se da en un clima de tensión con los gobernadores. Y es por eso que más mandatarios se sumaron a última hora al listado de ausentes con aviso al Congreso. Es el caso del tucumano Osvaldo Jaldo y el correntino Gustavo Valdés, el que más cerca quedó del Presidente. En el lote de ausentes se sumaron además Ricardo Quintela (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Ámbito había adelantado que Jaldo y Valdés estaban en duda, al igual que el salteño Gustavo Sáenz. El tucumano se exculpó solapadamente. “He sido invitado a la Asamblea Legislativa a nivel nacional, pero lamentablemente no voy a poder estar y ya mandé mis disculpas del caso”, justificó. En tanto el correntino apeló a un clásico: "No voy a estar por cuestiones de agenda", dijo al finalizar el acto en la legislatura provincial. Otro que no terminó de confirmar fue el chaqueño Leandro Zdero. Los gobernadores pusieron varios pretextos para no asistir al Congreso, pero todos coinciden que se espera un discurso contra la “casta”, con los jefes provinciales dentro del blanco. “Para que me insulten y me falten el respeto, me quedo en mi provincia”, dijo el riojano Quintela, uno de los mandatarios más frontales contra el Presidente, con demandas judiciales y la afrenta de las cuasimonedas incluida. El sábado, además, Quintela abrirá sesiones en la legislatura provincial. La agenda del sábado también impedirá que llegue al Congreso el mendocino Cornejo. El radical deberá permanecer en la provincia por la Fiesta de la Vendimia, que será este fin de semana, desde el viernes con la Vía Blanca y el sábado bien temprano con el tradicional desayuno de la Coviar. El acto central está pautado para el sábado a la noche. En tanto, mañana a la tarde Alberto Weretilneck encabezará el acto de apertura de sesiones de la legislatura provincial, en Viedma. “Nos invitaron, pero no estaremos porque unas horas antes tenemos nuestro discurso en la Legislatura”, dijeron desde Río Negro, minutos antes de conocerse que la Justicia Federal aceptó la demanda de Río Negro por la quita de fondos educativos. Por su parte, el fueguino Melella tiene las dificultades de la escasa frecuencia aérea entre la provincia más austral y Buenos Aires. Es que tras abrir sesiones en Ushuaia, el gobernador estará en Tolhuin, en el inicio del año de leyes en el Concejo municipal. “No hay vuelos después, ni desde Río Grande ni desde Ushuaia”, expresaron a este medio. De los no confirmados, en Salta expresaron que Sáenz está “acomodando horarios para poder estar”, ya que desea participar del acto de apertura del intendente capitalino Emiliano Durand, en su primer acto al frente del municipio. El correntino Valdés en principio estaría en Buenos Aires, y aún no dieron precisiones el chaqueño Zdero ni el tucumano Jaldo.