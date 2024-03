La respuesta del gobernador de Chubut al Pacto de Mayo lanzado por Milei: "Coincidimos en los ejes planteados"

Ignacio "Nacho" Torres, quien se cruzó toda la semana con el Presidente, recogió el guante sobre la invitación a la firma del acuerdo "fundacional".

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, recogió el guante sobre la convocatoria realizada este viernes por el presidente Javier Milei para reunirse el 25 de Mayo en Córdoba, luego de la semana que lo tuvo como antagonista del liberal en un ida y vuelta lleno de tensiones.

El mandatario chubutense celebró el llamado de unidad nacional realizado por Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, pero le retrucó la convocatoria y le reclamó que primero vaya a la provincia patagónica: la semana que viene habrá una cumbre de gobernadores patagónicos a la que el Presidente fue invitado.

"Celebro y acompaño la convocatoria del presidente Milei al Pacto del 25 Mayo. Coincidimos en el norte de los ejes planteados, con diálogo y respeto por el federalismo", comenzó a responder Torres en un posteo de su cuenta de X.

Pero luego siguió: "Y en este contexto de convocatoria, sería muy importante contar con su presencia en la reunión del 7/3 en Puerto Madryn, junto a los gobernadores patagónicos, para diseñar y consensuar una agenda de desarrollo productivo", sostuvo el chubutense.

Se trata del llamado "Parlamento Patagónico", un encuentro que nuclea a los gobernadores de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, que busca armar una agenda común.

“Le vamos a proponer al Gobierno nacional participar activamente de una agenda de desarrollo patagónica que nos permita generar más divisas, esas que tanto necesita el Gobierno, que nos permita agregarle valor a nuestros recursos, ser más competitivos, tener más empresas”, adelantó Torres hace unos días, luego de bajar el tono del conflicto.

Chubut había entrado en conflicto con el gobierno de Milei por la retención de $13.500 millones de pesos, más de un tercio de la coparticipación mensual. Torres había lanzado una amenaza al gobierno nacional, al advertir que cortaría el envío de petróleo en caso de que no se resuelva el conflicto.

La pirotecnia verbal fue creciendo en todo momento, cuando Milei acusó a Torres de "no saber leer un contrato", e incluso le dio "Me Gusta" en Twitter a una foto que mostraba al gobernador con rasgos de una persona con síndrome de Down.

Finalmente, la Justicia federal falló a favor de Chubut en el conflicto con Nación por los fondos de la coparticipación. A partir de ese momento, Torres dio por "saldada", su pelea con Nación.