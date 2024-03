La CGT criticó el Pacto de Mayo de Javier Milei: "Ningún gobernador fue electo para eso"

El cotitular de la Central General de los Trabajadores, Héctor Daer, se refirió también a la medida, mencionada por el Presidente, que busca imponer elecciones dentro de los sindicatos.

El cotitular de la Central General de los Trabajadores (CGT), Héctor Daer, criticó el Pacto de Mayo propuesto por Javier Milei este viernes ante la Asamblea Legislativa y apuntó contra el discurso de apertura de sesiones: “Ningún gobernador fue electo para eso”. El referente del gremio de Sanidad aseguró que la central obrera no fue convocada para el acuerdo: "No tenemos expectativas porque no fuimos convocados al Pacto de Mayo. Los están convocando a un proyecto liberal de destrucción del estado que es el que quiere el Presidente y me parece que ningún Gobernador fue electo para eso". En declaraciones radiales, Daer reveló su sorpresa por "la sonrisa de algunos Gobernadores mientras el Presidente los convocaba al Pacto de Mayo". Y, sobre el discurso del mandatario libertario, agregó: “En términos de puesta en escena y de retórica Milei siguió con sus ejes de campaña, lejos de lo que significa una apertura de sesiones. En ningún momento se habló de trabajo y desarrollo”. Durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional, Milei anunció que a través de una ley o un decreto se obligará a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres, supervisadas por la Justicia Electoral y con mandatos limitados a un máximo de cuatro años, con una sola reelección posible. Daer puntualizó sobre los mandatos y las elecciones dentro de lo sindicatos, y realizó una crítica a los dirigentes que acompañan la medida: “El tema de los mandatos habrá que discutirlo en el Congreso. Es raro que algunos del PRO aplaudieran cuando van cursando un cuarto mandato”. “En términos de las elecciones sindicales no siempre hay un criterio que suma y habilita la participación. El código electoral es supletorio de los estatutos de las organizaciones y la ley sindical, se torna abstracto lo que dice Milei”, agregó. El dirigente sindical, además, señaló que “el tema de fondo no son los dirigentes sindicales, el tema de fondo es la jerarquía de los convenios colectivos de trabajo”. Milei contra los sindicatos y los convenios colectivos En su discurso presidencial de este viernes, el Jefe de Estado planteó la vigencia de los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa, o grupo de empresas, primará por sobre los convenios colectivos del sector. "Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente condiciones laborales que define un señor detrás de un escritorio que no trabaja hace 30 años", lanzó Milei desde el atril dispuesto en la Cámara de Diputados. En esta línea, también advirtió a los sindicatos estatales que el Gobierno nacional va a descontar la jornada de sueldo a los empleados del Estado que no van a trabajar por paro. Sin dar precisiones, esta medida incluiría a los trabajadores de la administración pública, los entes públicos descentralizados, los médicos y docentes, entre otros.