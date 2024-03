¿Por qué los gatos suelen alejarse del hogar?

Si bien los gatos disfrutan de pasear en soledad, se corre el riesgo de que puedan alejarse demasiado de la casa.

Los gatos son una de las mascotas preferidas junto con los perros. Estos compañeros peludos son conocidos por su astucia y sus habilidades para la supervivencia, sin embargo, suelen ser caracterizados por ser un animal solitario, motivo por el cual muchas personas no lo eligen como mascota. Es un hecho que los felinos disfrutan de la soledad, pero eso no quita que sean muy cariñosos, principalmente con sus dueños. Deleitan a los amantes de los animales con sus interminables paseos por los tejados de la vecindad, y aunque siempre regresen a casa, los felinos domésticos pueden huir por situaciones que les generan miedo y estrés. ¿Por qué los gatos pueden alejarse de la casa? Cambios en la rutina: los gatos son animales de costumbres y unas de las cosas que más detestan son los cambios en su entorno y sus costumbres. Una mudanza o un cambio en la comida puede ser una situación estresante para estos felinos. Como respuesta, existe la posibilidad de que quieran huir del hogar. Por eso, los expertos recomiendan que cualquier tipo de cambios se realice de manera gradual. Ruidos fuertes: el sentido auditivo de un gato es más sensible que el de una persona. Por eso, los ruidos fuertes, como los truenos, la música alta o los gritos, les generan miedo y ansiedad. Al escuchar un fuerte sonido, el animal puede reaccionar y esconderse o alejarse del lugar a un espacio más calmado. Miedo e incomodidad: la aparición de nuevos objetos en la casa o muchas personas desconocidas pueden generar un ambiente incómodo para el animal. Si no tiene un espacio seguro en el cual refugiarse, es posible que recurra a alejarse del hogar hasta que se sienta confiado para volver.