Tras su cuarto empate al hilo, River se enfoca en una importante seguidilla de partidos

El Millonario empató con la T y ahora se le vienen varios compromisos en un calendario apretado.

"Se nos escaparon dos puntos", deslizó Martín Demichelis al término del 2-2 contra Talleres, demostrando esa sensación amarga similar a la que había vivido en el Superclásico.

River sumó su cuarto empate al hilo y sigue sin poder agarrar vuelo; por el contrario, parece haberse estancado después de una gran arranque -sobre todo desde los resultados- en la Copa de la Liga, que ahora lo tiene tercero en la Zona A. Y no hay tiempo para lamentos, porque rápidamente en el horizonte aparece Independiente Rivadavia.

Tras regresar de Córdoba cabizbajos, los jugadores tendrán el domingo libre para descansar y recargar pilas; y vaya si lo necesitarán, porque la pelota no para de rodar: el miércoles ya tendrá un nuevo compromiso, cuando reciba en el Monumental a la Lepra mendocina desde las 21.30 con el objetivo de volver al triunfo.

El lunes por la mañana, el cuerpo técnico de Demichelis y el plantel comenzarán a poner manos a la obra en la preparación para dicho compromiso con el foco de lleno en algunos nombres propios que finalizaron la cita con la T al límite desde lo físico: Paulo Díaz, Nacho Fernández, Rodrigo Villagra y Pablo Solari.

Con poco margen de tiempo por delante, los mencionados titulares intentarán dedicarse al ciento por ciento en la recuperación muscular para intentar llegar de la mejor manera al duelo con Independiente Rivadavia. Justamente, el DT irá definiendo el equipo día a día a medida que vaya observando cómo están sus habituales fijos en el once, pero lo cierto es que con este panorama es probable que pueda apelar a cierta rotación.

No hay que olvidarse que a River se le viene una seguidilla sumamente exigente de cuatro partidos en menos de 12 días: después de jugar con la Lepra en Núñez, seguirá el sábado 9 yendo al Libertadores de América para chocar con Independiente de Avellaneda y, aunque no está confirmado de manera oficial, el miércoles 13 de marzo enfrentaría a Estudiantes por la Supercopa Argentina. Cuatro días más tarde, el 17 de marzo, recibirá en el Monumental a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la jornada 11 de la Copa de la Liga.

La seguidilla de partidos que se le viene a River

(L) River vs. Independiente Rivadavia, el 6/03

(V) River vs. Independiente, el 9/03

River vs. Estudiantes, por la final de la Supercopa Argentina el 13/03

(L) River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, el 17/03