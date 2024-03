El fuerte mensaje de Trueno al cierre de su show en Viña del Mar: "Nunca más, ni olvido ni perdón"

El reconocido cantante de trap destacó la hermandad entre Chile, Argentina y toda Latinoamérica, al mismo tiempo que dejó un contundente mensaje sobre el escenario.

Al cierre del Festival de Viña del Mar, Trueno -cuyo nombre real es Mateo Palacios- hizo una espectacular presentación que culminó con un fuerte mensaje que deja entrever su pensamiento político: "Chile, Argentina y el resto de Latinoamérica, somos hermanos...", comenzó diciendo al público. "Y sin miedo digo que me cago en Videla, que me cago en Pinochet y en todos los dictadores", lanzó el artista, al mismo tiempo que era ovacionado por los espectadores chilenos. Finalmente, concluyó con una frase de sobrado peso histórico en la Argentina: "Nunca más, ni olvido ni perdón, ¿escuchaste?". Cabe destacar que no es la primera vez que el cantante se involucra con temas políticos. Hace dos meses atrás, en medio de la presentación de la Ley Ómnibus y el DNU impulsados por Javier Milei, Trueno criticó al Gobierno en pleno show en el Teatro Vorterix: "No creo en leones con peluca", dijo. De hecho, esa no fue la única oportunidad en que el trapero disparó contra el actual presidente. Al conocerse los resultados de las PASO en agosto del pasado año, escribió en sus redes: "Tus derechos son lo único que tenés, no te regales".