El gobierno de Corrientes calificó al temporal como la peor catástrofe climática de la provincia

En tan solo cinco horas, cayeron 208 milímetros. El SMN pronostica que seguirá lloviendo, aunque no con la misma intensidad.

“La peor catástrofe climática”, así denominó el gobernador Corrientes, Gustavo Valdés, a las fuertes tormentas que golpearon a la provincia este domingo a la madrugada y que dejaron a la ciudad capital bajo el agua. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se mantiene el alerta por nuevas precipitaciones. Tras la alarmante situación, en la que llovieron 208 milímetros en tanto solo cinco horas, el mandatario indicó que está recorriendo las zonas afectadas.

“Las tormentas venían avanzando y se intensificaron sobre la ciudad de Corrientes por eso el SMN elevó el nivel de alerta de amarilla a naranja”, explicó a Infobae la meteoróloga del Servicio Meteorológico, Cindy Fernández sobre los 300 milímetros de agua acumulada. Las lluvias fuertes y las intensas ráfagas de viento causaron anegamiento de calles e inundaciones en más de 150 barrios. También hubo daños en parte de la infraestructura, volaron techos, cayeron postes y, obviamente, por la gravedad del asunto, se suspendieron las clases de este lunes.

Desde la Municipalidad de la capital a cargo del intendente Eduardo Tassano, emitieron en un comunicado en el que aseguraron que se trató de “la peor catástrofe natural desde que existen registros oficiales”. Y sostuvieron: “Acanzó a la ciudad esta madrugada causando colapso en los sistemas de desagües dada la cantidad de agua caída y los fuertes vientos en muy corto período de tiempo”.

En tanto, el subsecretario de Riesgos y Catástrofes, José Ruiz, precisó: “Es como descargar un tanque de 500 litros en una bacha de cocina de una vez, claramente va a colapsar”.

Desde las 4 a las 9 de la mañana, se registró el peor momento de esta tormenta. “Es muchísima cantidad de agua. Además, segun las estadísticas, en marzo suelen caer 155 milímetros”, indicó Fernández sobre el periodo en el que llovieron 208 milímetros.

Por su parte, el gobernador de la provincia publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que aseguró que está recorriendo la zona y que su equipo ya está trabajando para brindar soluciones. “La ciudad de #Corrientes sufrió su peor catástrofe climática y se inundó ya que, según los registros oficiales, llovieron 300 milímetros. Con el fin de monitorear el estado de sus desagües y barrios, así como de relevar las necesidades de los vecinos, estamos recorriéndola”, escribió. Y añadió: “Ante tal situación, el Comité de Crisis del @CorrientesGob continúa analizando daños y planificando soluciones, a la vez que se programó la asistencia social a sectores y ciudadanos afectados. Atentos a la evolución meteorológica, continuamos auxiliando a quienes lo necesitan”.

Mientras tanto, el SMN arrojó alertas amarillas para ciertas localidades correntinas, tales como Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce. En este sentido, se trata de tormentas que podrán estar acompañadas por ráfagas de viento muy intensas, con importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Asimismo, de acuerdo al SMN, podría caer una abundante caída de agua en cortos períodos, tal como sucedió esta madrugada.

Si bien por el momento no se pronostican lluvias de la misma intensidad, lo grave de la situación es que sucederán en un terreno inundado y que no tiene más capacidad. “Esto hace que una situación que ya está complicada, se complique aún más por eso se mantiene la alerta, pero no es que se espera que vuelvan a llover 200 milímetros más pero es un terreno que no puede recibir más agua”, explica la profesional en diálogo con este medio.

La Estación Meteorológica del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) explicó que desde las 4 hasta las 4.55 habían caído en la Capital 97.5 milímetros de agua. Hasta esa hora, se habían registrado ráfagas de viento de 38,6 kilómetros por hora.