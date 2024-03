ATE convocó a un nuevo paro de estatales para la semana del 11 de marzo

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar anunció una nueva medida de fuerza ante el ajuste del presidente Javier Milei.

El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, anunció este domingo la convocatoria a un nuevo paro de estatales para la semana del 11 de marzo. Al mismo tiempo, criticó el discurso de Javier Milei en el Congreso y cuestionó la convocatoria al Pacto de Mayo. En medio del fuerte ajuste salarial a los empleados públicos, el gremialista cruzó al presidente Javier Milei por no atender las necesidades de los trabajadores ante el incremento de la inflación en los últimos meses. "Acá a los únicos que les ofrecieron plata fue a los Gobernadores. A los estatales y jubilados sólo agravios y más ajuste", dijo Aguiar luego de escuchar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el viernes por la noche. Aguiar manifestó el repudio a las palabras de Milei en el Congreso, quien atacó el rol del sindicalismo y acusó al Estado de estar "detrás de todos los males" y "que hace todo y todo lo hace mal, generando perjuicio en cada aspecto de la vida social en que se entromete". En esa línea, el gremialista anunció que "a los ataques, a las descalificaciones, y a los intentos de destruir el último refugio de los que más sufren, que es el Estado, le respondemos con nuestro derecho de huelga y movilización". Por otro lado, se refirió a la convocatoria del mandatario a los gobernadores a concurrir el 25 de mayo a la ciudad de Córdoba para suscribir los 10 puntos de lo que denominó como "El Pacto de Mayo". Para Aguiar, la invitación a suscribir a dichos principios es "extorsivo y distractivo, para continuar con la destrucción de la Argentina". "En momentos de crisis profunda como éste, es el Estado el único que nos va a ayudar. El Estado no es una organización criminal como dice el Presidente. Criminales son los 4 o 5 vivos que mantienen negocios con el Estado, y los grupos económicos que saquean todos nuestros recursos naturales. Y son esos los negociados que el Gobierno quiere perfeccionar", continuó el titular de ATE. Sobre el final, Aguiar cuestionó el discurso libertario que vincula a los trabajadores del Estado con los sectores privilegiados. "¿Privilegiados los estatales que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza y no llegan a fin de mes? Acá los únicos privilegiados son los de AEA que le redactan las leyes a Milei", dijo. En los próximos días, ATE convocará a las instancias orgánicas del Frente de Gremios Estatales con el objetivo de definir una fecha para la nueva jornada de paro de trabajadores estatales que se llevará a cabo en la semana del 11 de marzo.