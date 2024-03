Sandra Pettovello apuntó contra los movimientos sociales: "Es abominable que hagan negocios con los alimentos"

La ministra de Capital Humano evitó confrontar con el dirigente social, pero insistió en la necesidad de tener transparencia.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue entrevistada po LN+ y se refirió a la denuncia presentada en la Justicia por Juan Grabois y arremetió contra los movimientos sociales ligados a Unión por la Patria. “Es abominable que hagan negocios con los alimentos”, consideró la funcionaria.

Consultada en su primera entrevista desde su llegada a la Cartera que aglomera Educación y Desarrollo Social, Pettovello desestimó la denuncia penal del titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la que la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la Republica Argentina”.

La funcionaria nacional decidió no contestarle directamente al exprecandidato a presidente, pero apuntó contra la poca transparencia que detectó en los suministros de alimentos a las organizaciones y comedores sociales. “No le voy a responder a Grabois. Les importa mucho el modo en el que se distribuye la política alimentaria y nosotros planificamos que sea de otra manera, que evidentemente a los organizadores de las organizaciones sociales no les conviene”.

“Queremos transparencia”, insistió y por eso enfatizó la importancia de los acuerdos con organizaciones internacionales, como Caritas, con los que el Ministerio pactó en los últimos meses: “A través de organismos internacionales que auditan el dinero que les damos para las organizaciones conseguimos esa transparencia”.

En tanto, apuntó: “Aprovechar la vulnerabilidad de la gente para hacer negocios es abominable. Hay gente de la que no voy a hablar, cada quien sabe lo que hace. Pero estamos auditando todo lo que corresponde al Ministerio y lo que fuimos encontrando hicimos las denuncias pertinentes”, adelantó.

Según consta en la denuncia de Grabois, la ministra está “violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema”. La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal Nº7, del magistrado Sebastián Casanello, y Grabois tiene el patrocinio del abogado Nicolás Rechanik.

Por otro lado, Pettovello fue consultada respecto a la decisión de transferir la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria del ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Capital Humano a la órbita del Ministerio de Salud tras confirmar la detección de importantes irregularidades n la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) la oficina encargada de proveer medicamentos, prótesis y otros insumos médicos a personas sin cobertura y en situación de alta vulnerabilidad social.

Sobre este punto, la ministra consideró se trataba de “una vuelta un poco extraña”. “El circuito es que si por ejemplo la provincia de Buenos Aires no consigue uno de estos remedios, la búsqueda pasa a Nación y sino al organismo específico [Dadse], pero las compras se hacían de manera irregular, con procesos que no están contemplados lícitamente, entre tres, cuatro o cinco laboratorios donde hacían las licitaciones por mail. Así no se puede controlar si hay alguien que se está quedando con las cosas que no le corresponde”.

Como contó LA NACION, a partir de una investigación interna referida a cómo la Dadse seleccionaba a los proveedores y compraba, el equipo de la Subsecretaría Legal de la dependencia que dirige Sandra Pettovello determinó que 2300 pedidos de pacientes estaban sin respuesta desde la gestión anterior. Según se supo, las compras se hacían a través de una cadena de correos electrónicos sin validar cuentas de Gmail o Hotmail.