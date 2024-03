Gobernadores anunciarán la creación de una Agencia de Desarrollo Patagónico

Provincias patagónicas ultiman detalles para cumbre el 7-M. Empresa, agenda y parlamento propios con mensaje de “verdadero” pacto federal. Se prepara una denuncia penal resonante por el ataque de los trolls y su supuesto financiamiento.

Tras los cruces con el Gobierno por el reparto de la coparticipación, los gobernadores patagónicos que se darán cita el próximo jueves 7 en una cumbre en Puerto Madryn, se alistan para dar a conocer un anuncio que excede, por mucho, una mera señal política de unidad. El evento será el punto de partida para plantear una agenda de desarrollo y crecimiento propia, pero con un fuerte gesto de autonomía que se plasmará con la creación de una Agencia de Desarrollo Patagónico, enfocada en la explotación y el aprovechamiento de recursos, especialmente los referidos a hidrocarburos, energía, pesca y minería, entre otros. La iniciativa, que ya cuenta con el aval de los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), incluye la creación de una empresa que será la que intervenga en la representación de los intereses de la región. En las últimas horas, los gobernadores mantuvieron a estudio las alternativas que permite la Constitución Nacional y avanzaron en el andamiaje legal para estructurar el proyecto que significará, en los hechos, una regionalización de los Estados provinciales, con facultades delegadas por las Legislaturas de cada uno de los distritos, y con la revitalización del Parlamento Patagónico como órgano de discusión regional, hoy con una función testimonial. Objetivo: corregir las asimetrías y la concreción de una unidad que supere orígenes partidarios y se proponga una defensa mancomunada de los intereses provinciales. De aquí al jueves, se ultiman detalles técnicos porque los políticos ya están acordados. El anuncio tendrá otro meta mensaje: todos los gobernadores del sur están abiertos al diálogo con el gobierno de Javier Milei pero para la concreción de un verdadero pacto federal, que sea vinculante, el impulso debe provenir de las propias provincias y no llegar como una imposición centralista, algo que se empezó a ver con recelo sobre el decálogo propuesto para el Pacto de Mayo. También este acuerdo patagónico le gana de mano cronológicamente. La irrupción de este formato tendrá incidencia en los mercados donde opere lo que sube la expectativa que tendrá el anuncio de los gobernadores, esta semana. Pero existe otro plano simultáneo que dejó la saga de contrapuntos entre Milei y los gobernadores que, pese a haberse aplacado en la superficie, continuará sus repercusiones, pero ahora en los tribunales. Varias ONG impulsarán una denuncia penal respecto a la embestida que sufrieron en las redes sociales los mandatarios que tuvieron disidencias con la Casa Rosada. Mediante un cruce de información se detectó que la campaña de trolls habría tenido puntos en común y se habría logrado identificar a la persona que los articuló. Es por eso que los tribunales federales de Comodoro Py recibirán una presentación, pero también un pedido de investigación para que quede al descubierto la trazabilidad del financiamiento que habrían tenido esas embestidas, cuyos fondos podrían haber provenido de un esquema de gastos reservados. Es uno de los motivos por los que se radicarán las actuaciones en Capital Federal, donde tiene asiento la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Pero no solo preocuparon las amenazas vertidas sobre varios de los protagonistas de los cruces, lo que ya de por sí constituye un delito, como se denunciará. También existen puntos de contacto con el episodio que ocurrió con la cantante Lali Espósito y existe sospecha acerca de los costos (en dólares) que se requieren para sostener en las redes este tipo de campañas negativas que además suman componentes discriminatorios, homofóbicos y con fuerte contenido violento, al que pueden acceder menores de edad. No es para descartar que detrás de las ONG se sumen los referentes políticos aludidos para intentar desentrañar quién organizó la movida y quién facilitó la orden y los recursos para que se lleve a cabo. Puede ser el inicio de un escándalo con derivaciones insospechadas.