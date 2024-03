Francos: "El Pacto de Mayo no se trata de un pedido extorsivo a los gobernadores"

El ministro de Interior aclaró que en el camino a la firma del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei se deberá "aprobar la Ley Bases y el acuerdo fiscal".

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aclaró que en el camino a la firma del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei se deberá "aprobar la Ley Bases y el acuerdo fiscal". Para eso, se reunirá esta tarde con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en la concreción de una reunión previa a la convocatoria en Córdoba con los representantes de las provincias. "Es imposible no considerar los temas de la Ley de Bases porque se trata de generar muchas de las normas previstas en la ley", remarcó el funcionario en una entrevista con Splendid - 990 luego de haber postulado que el pacto no estaba supeditado a la aprobación del megaproyecto. En la misma línea, sostuvo que no se trata de un pedido extorsivo por parte del mandatario sino de "una propuesta que hace el Poder Ejecutivo y que el presidente ponderó aunque dijo que no tenía grandes expectativas". "Es una convocatoria política que tiene mucha fuerza y que puede tener impacto en el país. No es extorsivo, es un gobierno sin gobernadores y con una minoría en el Parlamento que utiliza su discurso público para convencer al resto de las fuerzas", lo definió.