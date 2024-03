Axel Kicillof abrió las sesiones con críticas a Javier Milei: “Es un experimento extravagante”

El gobernador bonaerense dijo que tener voluntad de transformar la Argentina no implica “saltar al abismo o experimentar con recetas fracasadas”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof abrió las sesiones ordinarias con fuertes críticas al presidente Javier Milei, a quien trató de mentiroso y “experimento extravagante”. “Se la pasó durante la campaña hablando de que el ajuste lo iba a pagar la casta. La mentira está a la vista”, indicó. “No queremos más ajuste ni motosierra”, advirtió el mandatario provincial. Recordó que el líder de La Libertad Avanza dijo que una Argentina distinta “no se podía hacer con los mismos de siempre. Y mintió. [Luis] Toto Caputo, Sturzenegger, Bullrich, elenco estable del gobierno de Macri. ¿Estos son los nuevos funcionarios?”, afirmó Kicillof.

Y agregó: “Muchos de los votantes del actual presidente se sintieron traicionados porque dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y era para todos”. Anticipó que su segundo mandato tendrá como eje un gobierno protector, con “más Estado presente” y “un pueblo solidario”.

El gobernador dijo estas palabras en la inauguración la 152° Asamblea Legislativa de la provincia de Buenos Aires. En la Legislatura, en compañía de la vicegobernadora Verónica Magario y los máximos referentes de Unión por la Patria, el mandatario lamentó “Es la primera apertura de sesiones de nuestro segundo mandato. Me hubiera gustado empezar esta segunda etapa en un contexto diferente. Hoy estamos pasando por una circunstancia incierta y sombría. No puedo limitarme a expresarme a hablar solo la gestión”. Acto seguido, calificó al gobierno de Milei como un “extravagante experimento” al que la Argentina está sometida.

“Nosotros tenemos voluntad de transformar. Pero eso no implica saltar al abismo o experimentar con recetas anacrónicas, importadas o fracasadas. Los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste. Hacen falta más derechos, hace falta más Estado. La sociedad reclama por más escuela pública, por más cloaca y por más asfalto. Nunca menos. Siempre más”, remarcó con la sola intención de diferenciarse del Presidente.

A continuación, el mandatario bonaerense calificó de “criminal” el “goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando”. “En el vértigo de menos de tres meses de Gobierno, queda en evidencia que las propuestas que ganaron no nos conducen a un mayor alivio económico. Vuelvo a decirlo con la esperanza de que nos escuchen: el ajuste solo produce dolor, desigualdad. Nunca el ajuste es inevitable. El sufrimiento de los que ya sufren no es la solución a nuestros problemas. No negamos las dificultades que tiene el Gobierno. Pero los más vulnerables no pueden hacer el sacrificio por ellos”, insistió.

Y acotó: “En campaña, Milei dijo que el ajuste era a la política. Y los únicos perjudicados ahora son las pymes, los trabajadores y quienes menos tienen. Desde que el Gobierno comenzó con su plan, el deterioro de nuestro país ha avanzado. Intentan enmascarar la realidad con falsas esperanzas como luz al final del túnel, lucha contra una casta y segundo semestre. Pero la realidad es otra. Eso no es más que una enorme redistribución para los que más tienen”.